В Челябинской области поезд насмерть сбил мужчину

Грузовой поезд насмерть сбил мужчину рядом со станцией Чебаркуль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области рядом со станцией Чебаркуль 10 апреля грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального СКР на транспорте.

«Ночью 10 апреля грузовой поезд рядом со станцией Чебаркуль сбил мужчину 1961 года рождения. Машинист применил экстренное торможение и подавал сигналы, но предотвратить наезд не удалось. Мужчина погиб», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники СКР на транспорте проводят проверку. На месте работает следователь. По результатам будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.