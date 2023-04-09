09 апреля 2023
08 апреля 2023

В Челябинской области поезд насмерть сбил мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поезд помощи. Челябинск , поезд, рельсы, локомотив, полиция, ржд, железная дорога
Грузовой поезд насмерть сбил мужчину рядом со станцией Чебаркуль Фото:

В Челябинской области рядом со станцией Чебаркуль 10 апреля грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального СКР на транспорте.

«Ночью 10 апреля грузовой поезд рядом со станцией Чебаркуль сбил мужчину 1961 года рождения. Машинист применил экстренное торможение и подавал сигналы, но предотвратить наезд не удалось. Мужчина погиб», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники СКР на транспорте проводят проверку. На месте работает следователь. По результатам будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Челябинской области рядом со станцией Чебаркуль 10 апреля грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального СКР на транспорте. «Ночью 10 апреля грузовой поезд рядом со станцией Чебаркуль сбил мужчину 1961 года рождения. Машинист применил экстренное торможение и подавал сигналы, но предотвратить наезд не удалось. Мужчина погиб», — сообщили в ведомстве. Сотрудники СКР на транспорте проводят проверку. На месте работает следователь. По результатам будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...