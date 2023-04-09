09 апреля 2023
08 апреля 2023

В пермском городе в пожаре погибла женщина-инвалид

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия, разное, архив. Пермь, мчс, пожар, тушение пожара, работа пожарных
Пожарные ликвидировали горение в течение нескольких минут Фото:

В Чернушке (Пермский край) во время пожара в одном из домов погибла женщина-инвалид. Об этом сообщает издание «Чернушка сегодня» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью произошел пожар в многоквартирном доме на ул. Францева. Погибла женщина-инвалид, ее брат успел выйти из горящей квартиры», — сообщается в группе издания.

В пресс-службе МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в два часа ночи. По прибытии спасатели обнаружили, что горит одна из комнат в квартире в одном из домов. В результате пожара один человек погиб, еще один пострадал. Ликвидировали горение в течение нескольких минут.

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В Чернушке (Пермский край) во время пожара в одном из домов погибла женщина-инвалид. Об этом сообщает издание «Чернушка сегодня» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня ночью произошел пожар в многоквартирном доме на ул. Францева. Погибла женщина-инвалид, ее брат успел выйти из горящей квартиры», — сообщается в группе издания. В пресс-службе МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в два часа ночи. По прибытии спасатели обнаружили, что горит одна из комнат в квартире в одном из домов. В результате пожара один человек погиб, еще один пострадал. Ликвидировали горение в течение нескольких минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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