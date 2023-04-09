В пермском городе в пожаре погибла женщина-инвалид

Пожарные ликвидировали горение в течение нескольких минут Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Чернушке (Пермский край) во время пожара в одном из домов погибла женщина-инвалид. Об этом сообщает издание «Чернушка сегодня» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью произошел пожар в многоквартирном доме на ул. Францева. Погибла женщина-инвалид, ее брат успел выйти из горящей квартиры», — сообщается в группе издания.

В пресс-службе МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в два часа ночи. По прибытии спасатели обнаружили, что горит одна из комнат в квартире в одном из домов. В результате пожара один человек погиб, еще один пострадал. Ликвидировали горение в течение нескольких минут.