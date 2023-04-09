В Челябинске за год в три раза выросли продажи новых шин для авто

В Челябинске возросли продажи новых и подержанных шин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске за год в три раза выросли продажи новых шин для автотранспорта. Как пояснил руководитель категории запчастей платформы «Авито» Александр Куроптев, рост сохранился за счет настройки альтернативных каналов поставки комплектующих.

«За 2022 год к текущему марту продажи новых летних шин на сайте „Авито“ выросли в 3,1 раза. Мы не наблюдаем снижения предложения или стагнации рынка новых шин: дистрибьюторы перенастроили каналы продаж, в том числе через параллельный импорт, а ряд крупнейших производств, расположенных в России, перезапустились и продолжили работу», — отметил Куроптев.

Чаще всего среди новых шин покупают изделия брендов Pirelli, Triangle и Yokohama. Среди подержанных изделий спросом пользуются Pirelli, Michelin и Bridgestone. Китайская марка Triangle, продажи которой за год увеличились в 2,4 раза, в топе оказалась впервые. По сравнению с мартом 2022 года в настоящий момент новую «резину» челябинцы стали покупать на 23% чаще.

Лидером роста стал бренд из Южной Кореи Kumho. Марка увеличила свое присутствие на платформе в 8,5 раза. На второй ступени по росту предложения находится китайская марка Sailun. За год ее продукции на «Авито» в Челябинске стало в 5,1 раза больше. Среди стран в два раза увеличил продажи белорусский бренд «Белшина». Представитель классифайда отметил, что в результате общих изменений 46% продаж приходится на новые шины.

При этом средняя стоимость нового комплекта шин в Челябинске достигла на платформе в марте 25,5 тысячи рублей. Комплект бывших в употреблении шин можно приобрести за 10,5 тысячи рублей.