В Перми врачи и волонтеры помогли раненому участнику СВО, которому пришлось сойти с поезда

10 апреля 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Пермяки собрали для участника СВО деньги на дорогу, а врачи окали необходимую медицинскую помощь Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми волонтеры и врачи помогли участнику СВО, получившему серьезное ранение ноги. Мужчина ехал на поезде из Новосибирска, где проходил реабилитацию. Однако в Перми ему пришлось сойти с поезда из-за ухудшения состояния. В городе у мужчины не оказалось ни родных, ни знакомых, сообщается в telegram-канале пермского швейбата «Шьем для наших». У участника СВО также закончился контракт о прохождении военной службы, пока он проходил лечение, выяснили волонтеры, поэтому возникли сложности с деньгами. «В Новосибирске у него [раненого] сняли временный аппарата, который на ноге стоял. В Перми его сняли с поезда — начались адские боли, кость разошлась. В Перми у него нет ни братьев ним сестер», — рассказала одна из волонтеров, помогающих фронту. В Перми мужчину доставили в хирургическое отделение медсанчасти № 9, где врачи оказали ему квалифицированную помощь. Также неравнодушные пермяки собрали для раненого деньги на дорогу и передали ему необходимые вещи. По словам волонтеров, участник СВО «не ожидал такого отклика и внимания» со стороны незнакомых ему людей и был очень тронут. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. В ближайшие дни он прибудет в военный госпиталь в городе Ростов, где ему проведут хирургическую операцию.

В Перми волонтеры и врачи помогли участнику СВО, получившему серьезное ранение ноги. Мужчина ехал на поезде из Новосибирска, где проходил реабилитацию. Однако в Перми ему пришлось сойти с поезда из-за ухудшения состояния. В городе у мужчины не оказалось ни родных, ни знакомых, сообщается в telegram-канале пермского швейбата «Шьем для наших». У участника СВО также закончился контракт о прохождении военной службы, пока он проходил лечение, выяснили волонтеры, поэтому возникли сложности с деньгами. «В Новосибирске у него [раненого] сняли временный аппарата, который на ноге стоял. В Перми его сняли с поезда — начались адские боли, кость разошлась. В Перми у него нет ни братьев ним сестер», — рассказала одна из волонтеров, помогающих фронту. В Перми мужчину доставили в хирургическое отделение медсанчасти № 9, где врачи оказали ему квалифицированную помощь. Также неравнодушные пермяки собрали для раненого деньги на дорогу и передали ему необходимые вещи. По словам волонтеров, участник СВО «не ожидал такого отклика и внимания» со стороны незнакомых ему людей и был очень тронут. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. В ближайшие дни он прибудет в военный госпиталь в городе Ростов, где ему проведут хирургическую операцию.