Мэрия Челябинска опубликовала график ремонта дорог на апрель

Ямочный ремонт дорог пройдет на 139 участках Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска на официальном сайте администрации города опубликовала график ямочного ремонта дорог на апрель. Согласно данным работы будут проведены на более 130 участках.

«График может быть изменен. На него влияют погодные условия и производственные планы», — уточнили в мэрии.

В Центральном районе ремонт пройдет на 54 участках. В их числе — проспект Ленина, улицы Труда, Российская, Свободы, Энгельса, Сони Кривой, Братьев Кашириных и Свердловский проспект. В Калинском районе работы проведут на девяти дорогах, среди которых проспект Победы, улицы Братьев Кашириных, Косарева и Героев Танкограда.

Из 25 участков в Советском районе большинство будут отремонтированы до 23 апреля, а работы в поселках АМЗ, Мебельный и Новосинеглазово пройдут с 24 по 29 апреля. В Ленинском районе в ремонт включили Копейское шоссе и проезд до АТП-4, улицу Агалакова и еще девять объектов.

Работы в Металлургическом районе в планах закончить 15 апреля. В список попали дороги улиц Монтажников, Героев Танкограда, шоссе Металлургов и другие. В Тракторозаводском районе ремонт проведут на 21 участке, в том числе на автодороге «Меридиан». В списке также Свердловский и Краснопольский проспекты, Бейвеля, Свердловский тракт и еще восемь улиц Курчатовского района.