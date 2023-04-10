Лукашенко: Беларуси нужны гарантии защиты со стороны РФ

Александр Лукашенко обсудил с главой Минобороны РФ вопрос безопасности
Беларуси нужны гарантии безопасности от России на случай внешней агрессии. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске.
«Минску нужны гарантии защиты со стороны РФ Беларуси как собственной территории в случае внешней агрессии», — сказал Александр Лукашенко в ходе встречи с российским министром. Слова президента республики передает «
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