Лукашенко: Беларуси нужны гарантии защиты со стороны РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко обсудил с главой Минобороны РФ вопрос безопасности Фото:

Беларуси нужны гарантии безопасности от России на случай внешней агрессии. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске.

«Минску нужны гарантии защиты со стороны РФ Беларуси как собственной территории в случае внешней агрессии», — сказал Александр Лукашенко в ходе встречи с российским министром. Слова президента республики передает «Белта». Он также отметил, что Москва и Минск должны проанализировать договоры по безопасности или подписать новый для ее усиления.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Беларуси нужны гарантии безопасности от России на случай внешней агрессии. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске. «Минску нужны гарантии защиты со стороны РФ Беларуси как собственной территории в случае внешней агрессии», — сказал Александр Лукашенко в ходе встречи с российским министром. Слова президента республики передает «Белта». Он также отметил, что Москва и Минск должны проанализировать договоры по безопасности или подписать новый для ее усиления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...