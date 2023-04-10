ВЦИОМ: россияне поддержали курс страны на мировой арене

10 апреля 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Большинство россиян поддерживают Россию в отстаивании национальных интересов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России 59% граждан убеждены в том, что Россия борется за свои национальные интересы вне зависимости от реакции других государств. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В ходе опроса, россиянам предложили порассуждать, что страна могла бы получить или потерять при отказе от самостоятельного ведения внешней политики. «Говоря о внешней политике России, большинство наших сограждан отметили, что Россия сегодня отстаивает свои национальные интересы. Вне зависимости от того, нравится или не нравится это правительствам других стран (59%)», — сообщили на ВЦИОМ. В Центре также уточнили, что около 40% граждан затруднились ответить. При этом 25% опрошенных заявили, что Россия ничего бы не приобрела и потеряла свой суверенитет, если бы действовала по курсу, предложенному Вашингтоном. В исследовательском центре отметили, что за последние 15 лет в народе значительно укрепился образ России, способной отстаивать свои национальные интересы. Ранее во ВЦИОМ сообщили, что 86% граждан поддерживают возвращение Крыма к российской территории. Из них 53% убеждены, что полуостров является исконно-русской землей.

В России 59% граждан убеждены в том, что Россия борется за свои национальные интересы вне зависимости от реакции других государств. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В ходе опроса, россиянам предложили порассуждать, что страна могла бы получить или потерять при отказе от самостоятельного ведения внешней политики. «Говоря о внешней политике России, большинство наших сограждан отметили, что Россия сегодня отстаивает свои национальные интересы. Вне зависимости от того, нравится или не нравится это правительствам других стран (59%)», — сообщили на ВЦИОМ. В Центре также уточнили, что около 40% граждан затруднились ответить. При этом 25% опрошенных заявили, что Россия ничего бы не приобрела и потеряла свой суверенитет, если бы действовала по курсу, предложенному Вашингтоном. В исследовательском центре отметили, что за последние 15 лет в народе значительно укрепился образ России, способной отстаивать свои национальные интересы. Ранее во ВЦИОМ сообщили, что 86% граждан поддерживают возвращение Крыма к российской территории. Из них 53% убеждены, что полуостров является исконно-русской землей.