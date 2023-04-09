Жители Березников жалуются на запах гари и сероводорода

Горожане готовы носить противогазы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Березники Пермского края местные жители страдают от сильного запах гари и сероводорода. В соцсетях они винят в этом местные промышленные предприятия и отмечают, что запахи чувствуются в различных частях города уже несколько дней.

«Мы живем в районе ул. Аксакова. В ночное время всю прошедшую неделю пахло гарью, а в ночь с 9 на 10 апреля пахнет сероводородом. Невозможно открыть форточку или тем более окно», — пишет Ирина Радостева. Елена Штурмина уверена, что по ночам заводы устраивают выбросы вредных веществ: «Такая „очистка“ выбросов с заводов и контроль за ними. Делают тихонько сброс в ночное время, когда народ спит, чтобы не сильно заметно было».

Сообщения березниковцев прокомментировали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Чиновники утверждают, что за минувшую неделю «крупномасштабных длительных пожаров не зарегистрировано». Что касается запаха сероводорода, то Березниковский содовый завод заявляет, что аварий у них не было, и превышения допустимых коэффициентов в выбросах не допущено. Между тем специалисты Роспотребнадзора проверят качество воздуха.