09 апреля 2023

Жители Березников жалуются на запах гари и сероводорода

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане готовы носить противогазы (архивное фото) Фото:

В городе Березники Пермского края местные жители страдают от сильного запах гари и сероводорода. В соцсетях они винят в этом местные промышленные предприятия и отмечают, что запахи чувствуются в различных частях города уже несколько дней.

«Мы живем в районе ул. Аксакова. В ночное время всю прошедшую неделю пахло гарью, а в ночь с 9 на 10 апреля пахнет сероводородом. Невозможно открыть форточку или тем более окно», — пишет Ирина Радостева. Елена Штурмина уверена, что по ночам заводы устраивают выбросы вредных веществ: «Такая „очистка“ выбросов с заводов и контроль за ними. Делают тихонько сброс в ночное время, когда народ спит, чтобы не сильно заметно было».

Сообщения березниковцев прокомментировали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Чиновники утверждают, что за минувшую неделю «крупномасштабных длительных пожаров не зарегистрировано». Что касается запаха сероводорода, то Березниковский содовый завод заявляет, что аварий у них не было, и превышения допустимых коэффициентов в выбросах не допущено. Между тем специалисты Роспотребнадзора проверят качество воздуха.

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В городе Березники Пермского края местные жители страдают от сильного запах гари и сероводорода. В соцсетях они винят в этом местные промышленные предприятия и отмечают, что запахи чувствуются в различных частях города уже несколько дней. «Мы живем в районе ул. Аксакова. В ночное время всю прошедшую неделю пахло гарью, а в ночь с 9 на 10 апреля пахнет сероводородом. Невозможно открыть форточку или тем более окно», — пишет Ирина Радостева. Елена Штурмина уверена, что по ночам заводы устраивают выбросы вредных веществ: «Такая „очистка“ выбросов с заводов и контроль за ними. Делают тихонько сброс в ночное время, когда народ спит, чтобы не сильно заметно было». Сообщения березниковцев прокомментировали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Чиновники утверждают, что за минувшую неделю «крупномасштабных длительных пожаров не зарегистрировано». Что касается запаха сероводорода, то Березниковский содовый завод заявляет, что аварий у них не было, и превышения допустимых коэффициентов в выбросах не допущено. Между тем специалисты Роспотребнадзора проверят качество воздуха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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