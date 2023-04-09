Пермские подростки стреляли на улице по прохожим. Видео

10 апреля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Молодые люди целились из оружия и стреляли на улице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Чусовом (Пермский край) подростки стреляли на улице из пистолета по прохожим. Видеозапись произошедшего местные жители опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермский край». «В Чусовом два дебила решили пострелять из пистолета, похожего на пневматический, то ли в прохожих, то ли в бездомных животных», — негодует автор видео. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В Чусовом (Пермский край) подростки стреляли на улице из пистолета по прохожим. Видеозапись произошедшего местные жители опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермский край». «В Чусовом два дебила решили пострелять из пистолета, похожего на пневматический, то ли в прохожих, то ли в бездомных животных», — негодует автор видео. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.