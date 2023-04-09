Молодые люди целились из оружия и стреляли на улице
В Чусовом (Пермский край) подростки стреляли на улице из пистолета по прохожим. Видеозапись произошедшего местные жители опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермский край».
«В Чусовом два дебила решили пострелять из пистолета, похожего на пневматический, то ли в прохожих, то ли в бездомных животных», — негодует автор видео.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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