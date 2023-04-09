09 апреля 2023

Пермские подростки стреляли на улице по прохожим. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, рюкзаки, подростки
Молодые люди целились из оружия и стреляли на улице Фото:

В Чусовом (Пермский край) подростки стреляли на улице из пистолета по прохожим. Видеозапись произошедшего местные жители опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермский край».

«В Чусовом два дебила решили пострелять из пистолета, похожего на пневматический, то ли в прохожих, то ли в бездомных животных», — негодует автор видео.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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В Чусовом (Пермский край) подростки стреляли на улице из пистолета по прохожим. Видеозапись произошедшего местные жители опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермский край». «В Чусовом два дебила решили пострелять из пистолета, похожего на пневматический, то ли в прохожих, то ли в бездомных животных», — негодует автор видео. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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