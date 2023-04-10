Mash: российские хакеры атаковали НАТО

Около 40% инфраструктуры НАТО было повреждено из-за атак российских хакеров. Взлом систем был совершен группировкой KillNet. Уточняется, что под удар попали сайты оборонных заказов НАТО и другие.
«40% электронной инфраструктуры НАТО оказалось парализовано из-за хакеров из KillNet. Кибергоспода положили сайты оборонзаказов, обеспечения и поддержки альянса и еще пачку сайтов, без которых нормально работать будет тяжело», — говорится в сообщении telegram-канала Mash.
Там добавили, что взлом был совершен с помощью DDoS-атак, что сделало невозможным вход на сайты со стороны сотрудников НАТО. Также взлому подверглось агентство NCI, откуда хакеры достали все личные данные сотрудников.
Ранее группировка KillNet взяла ответственность за взлом сайта авиабазы Рамштайн в Германии, передает телеканал 360. Хакеры отметили, что могущество Североатлантического альянса стоит под вопросом, раз их базу данных так легко взломать.
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