Курганцев приглашают в лагерь жен изменников родины в Казахстане

Жителей Кургана приглашают в автобусный тур в Казахстан (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителям Курганской области предлагают посетить бывший Акмолинский лагерь жен изменников родины (сокращенно А. Л. Ж. И. Р. — прим. ред.), который находится в Казахстане. Об этом сообщается в группе туристического агентства «Бессонофф Трэвэл» в соцсети «ВКонтакте».

«Автобусный тур в Астану из Кургана. Выезд в А.Л.Ж.И.Р. (Акмолинский лагерь жен изменников родины) — так его назвали узницы. Здесь в советские годы прошли этапом свыше 18 тысяч женщин. В основном это были жены известных государственных, политических и общественных деятелей», — говорится в посте. Четырехдневный тур в Казахстан запланирован с 4 по 7 мая.

В рамках автобусного тура также планируется обзорная экскурсия по столице, посещение памятника «Астана Байтерек», мечети «Хазрет Султан», центра семейных развлечений «Айлэнд» и Музея первого президента Казахстана. Также в тур входит посещение выставки «Астана ЭКСПО 2017», восточного рынка и Дворца мира и согласия, известного как «Пирамида Астаны».

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области игнорируют популярные российские курорты. В 2023 году туристы стали реже выбирать для отдыха Анапу, Геленджик и Крым. По данным турагентства Go! Touristic, курганцы предпочитают поездки в Санкт-Петербург и Сочи, а из зарубежных направлений — отдых в Турции, Египте, Таиланде, Абхазии и Казахастане.