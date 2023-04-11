11 апреля 2023

Курганцев приглашают в лагерь жен изменников родины в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсии для участников региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Екатеринбург, автобусный тур
Жителей Кургана приглашают в автобусный тур в Казахстан (архивное фото) Фото:

Жителям Курганской области предлагают посетить бывший Акмолинский лагерь жен изменников родины (сокращенно А. Л. Ж. И. Р. — прим. ред.), который находится в Казахстане. Об этом сообщается в группе туристического агентства «Бессонофф Трэвэл» в соцсети «ВКонтакте».

«Автобусный тур в Астану из Кургана. Выезд в А.Л.Ж.И.Р. (Акмолинский лагерь жен изменников родины) — так его назвали узницы. Здесь в советские годы прошли этапом свыше 18 тысяч женщин. В основном это были жены известных государственных, политических и общественных деятелей», — говорится в посте. Четырехдневный тур в Казахстан запланирован с 4 по 7 мая.

В рамках автобусного тура также планируется обзорная экскурсия по столице, посещение памятника «Астана Байтерек», мечети «Хазрет Султан», центра семейных развлечений «Айлэнд» и Музея первого президента Казахстана. Также в тур входит посещение выставки «Астана ЭКСПО 2017», восточного рынка и Дворца мира и согласия, известного как «Пирамида Астаны».

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области игнорируют популярные российские курорты. В 2023 году туристы стали реже выбирать для отдыха Анапу, Геленджик и Крым. По данным турагентства Go! Touristic, курганцы предпочитают поездки в Санкт-Петербург и Сочи, а из зарубежных направлений — отдых в Турции, Египте, Таиланде, Абхазии и Казахастане.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Жителям Курганской области предлагают посетить бывший Акмолинский лагерь жен изменников родины (сокращенно А. Л. Ж. И. Р. — прим. ред.), который находится в Казахстане. Об этом сообщается в группе туристического агентства «Бессонофф Трэвэл» в соцсети «ВКонтакте». «Автобусный тур в Астану из Кургана. Выезд в А.Л.Ж.И.Р. (Акмолинский лагерь жен изменников родины) — так его назвали узницы. Здесь в советские годы прошли этапом свыше 18 тысяч женщин. В основном это были жены известных государственных, политических и общественных деятелей», — говорится в посте. Четырехдневный тур в Казахстан запланирован с 4 по 7 мая. В рамках автобусного тура также планируется обзорная экскурсия по столице, посещение памятника «Астана Байтерек», мечети «Хазрет Султан», центра семейных развлечений «Айлэнд» и Музея первого президента Казахстана. Также в тур входит посещение выставки «Астана ЭКСПО 2017», восточного рынка и Дворца мира и согласия, известного как «Пирамида Астаны». Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области игнорируют популярные российские курорты. В 2023 году туристы стали реже выбирать для отдыха Анапу, Геленджик и Крым. По данным турагентства Go! Touristic, курганцы предпочитают поездки в Санкт-Петербург и Сочи, а из зарубежных направлений — отдых в Турции, Египте, Таиланде, Абхазии и Казахастане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...