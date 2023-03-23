Курганцы игнорируют популярные российские курорты

24 марта 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Жители региона почти не интересуются путевками в Крым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области редко выбирают для отдыха в 2023 году Анапу, Геленджик и Крым. Об этом URA.RU сообщили в турагентстве. «Практически не актуальны в этом году стали Крым, Анапа, Геленджик. Из-за режима ограничения полетов в южных аэропортах добраться туда стало гораздо сложнее, туристы не готовы тратить время и силы на дорогу», — рассказали URA.RU в турагентстве Go! Touristic. В агентстве отметили, что из российских направлений курганские туристы в этом году чаще выбирают поездки в Санкт-Петербург и Сочи, из зарубежных направлений: Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам, Абхазию и озеро Боровое в Казахстане. Также, по словам сотрудников организации, есть спрос на отдых в ОАЭ, но небольшой, так как в летний сезон там очень жарко. В агентстве рассказали, что сейчас цены на отдых находятся примерно на уровне прошлого года. Чтобы отдохнуть по приемлемым ценам, в турагентстве советуют воспользоваться ранним бронированием, которое в большинстве отелей действует до конца марта. Ранее стало известно, что в Курган стали чаще ездить туристы из Екатеринбурга. Число путешественников из Тюмени при этом сильно снизилось. 30% туристов, которые посещают Курган — из Москвы и Московской области.

Жители Курганской области редко выбирают для отдыха в 2023 году Анапу, Геленджик и Крым. Об этом URA.RU сообщили в турагентстве. «Практически не актуальны в этом году стали Крым, Анапа, Геленджик. Из-за режима ограничения полетов в южных аэропортах добраться туда стало гораздо сложнее, туристы не готовы тратить время и силы на дорогу», — рассказали URA.RU в турагентстве Go! Touristic. В агентстве отметили, что из российских направлений курганские туристы в этом году чаще выбирают поездки в Санкт-Петербург и Сочи, из зарубежных направлений: Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам, Абхазию и озеро Боровое в Казахстане. Также, по словам сотрудников организации, есть спрос на отдых в ОАЭ, но небольшой, так как в летний сезон там очень жарко. В агентстве рассказали, что сейчас цены на отдых находятся примерно на уровне прошлого года. Чтобы отдохнуть по приемлемым ценам, в турагентстве советуют воспользоваться ранним бронированием, которое в большинстве отелей действует до конца марта. Ранее стало известно, что в Курган стали чаще ездить туристы из Екатеринбурга. Число путешественников из Тюмени при этом сильно снизилось. 30% туристов, которые посещают Курган — из Москвы и Московской области.