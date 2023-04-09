09 апреля 2023
08 апреля 2023

В Тюмени начали торговать запрещенными сим-картами

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Тюмени предлагают купить сим-карты без предъявления паспорта Фото:

Жителям Тюмени предлагают приобрести сим-карты мобильной связи без регистрации. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. При этом продажа сим-карт без регистрации данных об абоненте на территории России запрещена.

«Ко мне подошел мужчина на рынке „Ватутинский“ и предложил купить у него сим-карту без оформления по паспортным данным. На выбор предложил несколько номеров от разных операторов связи. Я решил отказаться», — сообщил URA.RU один из жителей Тюмени.

Аналогичное предложение получил другой горожанин. «Я работаю в такси. Один из пассажиров предложил мне приобрести у него сим-карту. Сказал, что никакие документы для этого не нужны, поскольку она оформлена на другого человека. Цена вопроса — 500 рублей. Предложил выбрать любого оператора. Я решил отказаться», — рассказал тюменец в беседе с агентством.

При этом в соответствии с ФЗ «О связи» услуги мобильной связи предоставляются только тем абонентам, достоверные сведения о которых предоставлены оператору. К таким сведениям, в частности, относятся данные о фамилии, имени, отчестве и дате рождения. Для подтверждения этой информации при заключении договора на использование услуг связи абоненту необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность.

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Жителям Тюмени предлагают приобрести сим-карты мобильной связи без регистрации. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. При этом продажа сим-карт без регистрации данных об абоненте на территории России запрещена. «Ко мне подошел мужчина на рынке „Ватутинский“ и предложил купить у него сим-карту без оформления по паспортным данным. На выбор предложил несколько номеров от разных операторов связи. Я решил отказаться», — сообщил URA.RU один из жителей Тюмени. Аналогичное предложение получил другой горожанин. «Я работаю в такси. Один из пассажиров предложил мне приобрести у него сим-карту. Сказал, что никакие документы для этого не нужны, поскольку она оформлена на другого человека. Цена вопроса — 500 рублей. Предложил выбрать любого оператора. Я решил отказаться», — рассказал тюменец в беседе с агентством. При этом в соответствии с ФЗ «О связи» услуги мобильной связи предоставляются только тем абонентам, достоверные сведения о которых предоставлены оператору. К таким сведениям, в частности, относятся данные о фамилии, имени, отчестве и дате рождения. Для подтверждения этой информации при заключении договора на использование услуг связи абоненту необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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