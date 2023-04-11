Курганские рестораторы вводят пасхальное меню

Курганские рестораны готовятся к празднику Пасхи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В курганских ресторанах предлагают местным жителям оформлять предзаказы на блюда из пасхального меню. Об этом корреспонденту агентства URA.RU сообщили владельцы заведений общественного питания.

«У нас есть предзаказ на позиции из пасхального меню. Заказы принимаем до 15 апреля. Накануне праздника Пасхи мы выставим для свободной продажи небольшое количество куличей», — рассказали URA.RU представители курганского ресторана Meat&Wine.

В пасхальном меню заведения значатся «барашек» (сдобный кекс с различными добавками) и куличи (с пасхальным зайцем, с обожженной меренгой и шоколадный). Цена главного символа праздника варьируется от 400 до 600 рублей. Как сообщают сотрудники ресторана, все куличи приготовлены из сдобного теста с добавлением вяленой клюквы и бельгийского шоколада. Для курганцев также подготовили наборы. В первый за 1400 рублей входит один кулич, два имбирных пряника, три куриных яйца, два перепелиных яйца. Все это в деревянной упаковке. Второй набор за 650 рублей содержит двух «барашков».

В рестоклубе «Гости» также начнут продавать пасхальные куличи. «Они будут изготовлены из творога с добавлением кураги. Куличи возможно будет заказать в приложение доставки или приобрести их в непосредственно в ресторане», — пояснили URA.RU представители заведения. Сообщается, что этот рецепт является авторским решением шеф-повара рестоклуба.

Бронь на пасхальные куличи также открыли и в кафе «Культура». Повара заведения испекут куличи с маком, клюквой и апельсиновой цедрой. Сверху на куличах будут ванильная шапочка из маршмеллоу, шоколадное гнездо и кексы в виде яиц. За это курганцам придется заплатить 750 рублей. Общий вес кулича — около 500 граммов.

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