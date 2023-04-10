В Челябинской области корь диагностировали у медика и двухлетнего ребенка

В регионе выявлено и подтверждено два случая кори Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области подтвердились случаи кори у медика и двухлетнего ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«В регионе подтвердилось два случая заболевания корью. Заболели двухлетний ребенок, который контактировал с болеющим москвичом, и челябинский медик, не выезжавший из области. Еще за тремя очагами с подозрением на корь ведется наблюдение», — уточнили в управлении.

Благодаря высокому уровню привитости населения последний случай кори был зарегистрирован в 2020 году. В Челябинской области распространения заболевания не было. В 2023 году эпидемическая ситуация в Российской Федерации ухудшается, в том числе и в Челябинской области, уточнили в ведомстве.