Пойманный бойцами ФСБ свердловский офицер перед задержанием разгневал генерала

Коллеги Ивана Ергеледжи критиковали его работу Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Руководитель управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Иван Ергеледжи, которого задержали сотрудники свердловского УФСБ, перед операцией силовиков выслушивал претензии начальника областной полиции генерала Александра Мешкова. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«За некоторое время до этих событий у Ергеледжи был сложный разговор с Мешковым. Он критиковал подчиненного за недоработки, тогда Ергеледжи был особенно подавлен, хотя это и давало стимул улучшать ситуацию в подразделении», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в главке никто не верит в причастность офицера к преступлению. «Сложно представить, чтобы [Ергеледжи] опустился до какого-либо мошенничества. Он сложный и несговорчивый человек, но никак не вор, не махинатор, очень аскетичный и сдержанный сотрудник», — рассказал источник.

У силовика со времени назначения в 2021 году складывались сложные отношения с коллегами. Некоторые считали, что при его руководстве ведомство значительно ухудшило свою работу — снизилась раскрываемость и ухудшилась атмосфера в коллективе. По словам собеседника агентства, активнее всех информацию о просчетах офицера распространяли те, кто был заинтересован в его отставке.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Ергеледжи был задержан вечером 9 апреля силовиками свердловского УФСБ. Его подозревают в мошенничестве. Начальник пресс-службы свердловского главка ранее сообщал, что к проверке информации о задержании Ергеледжи подключились сотрудники из управления собственной безопасности главка. После проверки данных будет принято решение и избраны меры реагирования.