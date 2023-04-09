В ЯНАО дорожник попался на получении взяток

Дорожник взял взятку в размере 137 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший мастер МУП «Дорожно-строительного управления» в Таркое-Сале (ЯНАО) брал взятки у пяти осужденных к обязательным работам. Как сообщает пресс-служба окружного управления СКР, сумма взяток составила 137 тысяч рублей.

«По данным следствия, в городе Тарко-Сале обвиняемый, в период работы в должности мастера МУП „Дорожно-строительное управление“ получил от пяти мужчин, осужденных судами к обязательным работам, взятки в общей сумме 137 000 рублей за включение в табели учета рабочего времени предприятия сведений об отбывании ими назначенного наказания, без их фактической явки на обязательные работы. Кроме того, мастер оформлял и направлял в управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу документы, подтверждающие отбытие осужденными наказаний в виде обязательных работ», — говорится в сообщении.

В следственном комитете уточнили, что трое граждан, которые давали взятки, активно помогали следствию раскрыть преступление. Также они явились с повинной, благодаря чему в отношении их прекратили уголовное преследование. В отношении двух других участников инцидента уголовные дела направлены в суд.

Ранее дорожника из Тарко-Сале поймали ФСБ России по Тюменской области. Мужчина брал взятки у двоих осужденных к работам ямальцев. Тогда сумма составила 55 тысяч рублей.