SHOT: в Госдуме потребовали отменить спектакли с Данилой Козловским

Планируется отмена спектаклей с участием Данилы Козловского, сообщает SHOT
Депутаты Госдумы России призвали отменить всевозможные спектакли с участием актера Данилы Козловского. С соответствующим обращением они обратились в Министерство культуры РФ.
«Все спектакли с Данилой Козловским, который возвращается из США, депутаты требуют отменить», — сообщает
URA.RU направило запрос в Минкульт РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Ранее стало известно, что 16 апреля и 14 мая Козловский выступит в МХТ им. Чехова в Москве, а 20, 21 и 22 апреля в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.
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