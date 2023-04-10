SHOT: в Госдуме потребовали отменить спектакли с Данилой Козловским

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Закрытый показ фильма "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского в Ельцин Центре. Екатеринбург
Планируется отмена спектаклей с участием Данилы Козловского, сообщает SHOT Фото:

Депутаты Госдумы России призвали отменить всевозможные спектакли с участием актера Данилы Козловского. С соответствующим обращением они обратились в Министерство культуры РФ.

«Все спектакли с Данилой Козловским, который возвращается из США, депутаты требуют отменить», — сообщает telegram-канал SHOT.

URA.RU направило запрос в Минкульт РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее стало известно, что 16 апреля и 14 мая Козловский выступит в МХТ им. Чехова в Москве, а 20, 21 и 22 апреля в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

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Депутаты Госдумы России призвали отменить всевозможные спектакли с участием актера Данилы Козловского. С соответствующим обращением они обратились в Министерство культуры РФ. «Все спектакли с Данилой Козловским, который возвращается из США, депутаты требуют отменить», — сообщает telegram-канал SHOT. URA.RU направило запрос в Минкульт РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее стало известно, что 16 апреля и 14 мая Козловский выступит в МХТ им. Чехова в Москве, а 20, 21 и 22 апреля в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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