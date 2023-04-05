Врач напомнил свердловчанам об усиленной защите детей от клещей

Врач Иванов: прививки от клещевого энцефалита снижают опасность заразиться после укуса паразита

06 апреля 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

В первые сутки после укуса клеща необходимо провести экстренную профилактику клещевых инфекций Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU Теплые апрельские дни в Свердловской области совпадают с началом активности иксодовых клещей — переносчиков опасных для жизни инфекций. По данным лаборатории «Гемотест», 25,5% жертв клещей — дети. Как защитить себя и ребенка от паукообразных и что делать, если укуса избежать не удалось, корреспонденту URA.RU рассказал врач — эксперт Роман Иванов. «Прививки от клещевого энцефалита существенно снижают опасность заразиться после укуса паразита. Прививка защищает только от клещевого энцефалита, но остается риск заразиться боррелиозом, эрлихиозом или анаплазмозом — другими клещевыми инфекциями, от которых нет вакцин. В лабораторных отделениях Гемотест при анализе клещей, которых приносили свердловчане в 2021—2023 годах, чаще всего находят боррелиоз (болезнь Лайма). Эта бактериальная инфекция переходит в хроническую форму, поражая кожу, сердце, суставы и нарушая работу нервной системы», — рассказывает врач Иванов. Самая опасная из клещевых инфекций — энцефалит. Болезнь поражает головной и спинной мозг, нарушает работу нервной системы и может стать причиной смерти. У детей клещевой энцефалит протекает крайне тяжело и часто приводит к атрофии мышц или отставанию в развитии, потере слуха или зрения. «Чтобы защититься от укуса иксодового клеща, нужно проявить внимательность при выездах на природу, пикниках или прогулках в парке. Одевайте ребенка в светлую одежду: на ней проще заметить клеща, чтобы убрать до того, как он присосется к коже. Наносите специальный противоклещевой репеллент перед поездкой на природу. Во время прогулки, а особенно после нее, осматривайте тело малыша», — отмечает Иванов. Если клещ уже присосался, действовать нужно быстро. Лучше сразу отвезти ребенка в больницу. Но если вы далеко за городом, можно вытащить паразита самостоятельно: чем дольше клещ будет находиться в коже, тем выше риск заражения. «Чтобы удалить клеща, захватите его пинцетом или пальцами, обернутыми двумя слоями марли, медленно выкручивайте из кожи, стараясь не раздавить. Отдайте клеща в лабораторию, чтобы проверить на опасные инфекции. Также рекомендуется в первые сутки после укуса клеща провести экстренную профилактику клещевых инфекций. Если нет возможности исследовать самого клеща, нужно через 10 дней после укуса сдать кровь ребенка на инфекции, которые передаются от клещей», — поясняет Роман Иванов. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области от укусов клещей пострадали 26 человек. В регионе уже выявили первый случай боррелиоза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Теплые апрельские дни в Свердловской области совпадают с началом активности иксодовых клещей — переносчиков опасных для жизни инфекций. По данным лаборатории «Гемотест», 25,5% жертв клещей — дети. Как защитить себя и ребенка от паукообразных и что делать, если укуса избежать не удалось, корреспонденту URA.RU рассказал врач — эксперт Роман Иванов. «Прививки от клещевого энцефалита существенно снижают опасность заразиться после укуса паразита. Прививка защищает только от клещевого энцефалита, но остается риск заразиться боррелиозом, эрлихиозом или анаплазмозом — другими клещевыми инфекциями, от которых нет вакцин. В лабораторных отделениях Гемотест при анализе клещей, которых приносили свердловчане в 2021—2023 годах, чаще всего находят боррелиоз (болезнь Лайма). Эта бактериальная инфекция переходит в хроническую форму, поражая кожу, сердце, суставы и нарушая работу нервной системы», — рассказывает врач Иванов. Самая опасная из клещевых инфекций — энцефалит. Болезнь поражает головной и спинной мозг, нарушает работу нервной системы и может стать причиной смерти. У детей клещевой энцефалит протекает крайне тяжело и часто приводит к атрофии мышц или отставанию в развитии, потере слуха или зрения. «Чтобы защититься от укуса иксодового клеща, нужно проявить внимательность при выездах на природу, пикниках или прогулках в парке. Одевайте ребенка в светлую одежду: на ней проще заметить клеща, чтобы убрать до того, как он присосется к коже. Наносите специальный противоклещевой репеллент перед поездкой на природу. Во время прогулки, а особенно после нее, осматривайте тело малыша», — отмечает Иванов. Если клещ уже присосался, действовать нужно быстро. Лучше сразу отвезти ребенка в больницу. Но если вы далеко за городом, можно вытащить паразита самостоятельно: чем дольше клещ будет находиться в коже, тем выше риск заражения. «Чтобы удалить клеща, захватите его пинцетом или пальцами, обернутыми двумя слоями марли, медленно выкручивайте из кожи, стараясь не раздавить. Отдайте клеща в лабораторию, чтобы проверить на опасные инфекции. Также рекомендуется в первые сутки после укуса клеща провести экстренную профилактику клещевых инфекций. Если нет возможности исследовать самого клеща, нужно через 10 дней после укуса сдать кровь ребенка на инфекции, которые передаются от клещей», — поясняет Роман Иванов. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области от укусов клещей пострадали 26 человек. В регионе уже выявили первый случай боррелиоза.