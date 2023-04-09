В аэропорту ХМАО на 11 часов задерживается рейс в Екатеринбург

10 апреля 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Авиарейс из Сургута в столицу Урала по техническим причинам перенесли на вечер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет компании Utair вылетит из Сургута в Екатеринбург на 11 часов позже запланированного времени. В справочной службе аэропорта им. Фармана Салманова корреспонденту URA.RU пояснили, что рейс задерживается по техническим причинам. «Запланированный вылет рейса ЮТ 1111 Сургут-Екатеринбург — 10 часов 55 минут, предполагаемый — 22 часа 10 минут. Вылет задерживается по техническим причинам», — сообщили в справочной службе аэровокзала. Самолет в Екатеринбург должен был вылететь из Сургута утром. Информация о задержке рейса отображается на онлайн-табло аэропорта Сургута. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте задержали вылет самолета Utair в Ташкент. Причины задержки выясняла транспортная прокуратура.

Самолет компании Utair вылетит из Сургута в Екатеринбург на 11 часов позже запланированного времени. В справочной службе аэропорта им. Фармана Салманова корреспонденту URA.RU пояснили, что рейс задерживается по техническим причинам. «Запланированный вылет рейса ЮТ 1111 Сургут-Екатеринбург — 10 часов 55 минут, предполагаемый — 22 часа 10 минут. Вылет задерживается по техническим причинам», — сообщили в справочной службе аэровокзала. Самолет в Екатеринбург должен был вылететь из Сургута утром. Информация о задержке рейса отображается на онлайн-табло аэропорта Сургута. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте задержали вылет самолета Utair в Ташкент. Причины задержки выясняла транспортная прокуратура.