В аэропорту ХМАО на 11 часов задерживается рейс в Екатеринбург

Самолет компании Utair вылетит из Сургута в Екатеринбург на 11 часов позже запланированного времени. В справочной службе аэропорта им. Фармана Салманова корреспонденту URA.RU пояснили, что рейс задерживается по техническим причинам.
«Запланированный вылет рейса ЮТ 1111 Сургут-Екатеринбург — 10 часов 55 минут, предполагаемый — 22 часа 10 минут. Вылет задерживается по техническим причинам», — сообщили в справочной службе аэровокзала.
Самолет в Екатеринбург должен был вылететь из Сургута утром. Информация о задержке рейса отображается на онлайн-табло аэропорта Сургута.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте задержали вылет самолета Utair в Ташкент. Причины задержки выясняла транспортная прокуратура.
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