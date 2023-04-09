09 апреля 2023
08 апреля 2023

В аэропорту ХМАО на 11 часов задерживается рейс в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, airbus A320, аэрофлот, авиация, самолет, vq-biu
Авиарейс из Сургута в столицу Урала по техническим причинам перенесли на вечер Фото:

Самолет компании Utair вылетит из Сургута в Екатеринбург на 11 часов позже запланированного времени. В справочной службе аэропорта им. Фармана Салманова корреспонденту URA.RU пояснили, что рейс задерживается по техническим причинам.

«Запланированный вылет рейса ЮТ 1111 Сургут-Екатеринбург — 10 часов 55 минут, предполагаемый — 22 часа 10 минут. Вылет задерживается по техническим причинам», — сообщили в справочной службе аэровокзала.

Самолет в Екатеринбург должен был вылететь из Сургута утром. Информация о задержке рейса отображается на онлайн-табло аэропорта Сургута.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте задержали вылет самолета Utair в Ташкент. Причины задержки выясняла транспортная прокуратура.

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Самолет компании Utair вылетит из Сургута в Екатеринбург на 11 часов позже запланированного времени. В справочной службе аэропорта им. Фармана Салманова корреспонденту URA.RU пояснили, что рейс задерживается по техническим причинам. «Запланированный вылет рейса ЮТ 1111 Сургут-Екатеринбург — 10 часов 55 минут, предполагаемый — 22 часа 10 минут. Вылет задерживается по техническим причинам», — сообщили в справочной службе аэровокзала. Самолет в Екатеринбург должен был вылететь из Сургута утром. Информация о задержке рейса отображается на онлайн-табло аэропорта Сургута. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте задержали вылет самолета Utair в Ташкент. Причины задержки выясняла транспортная прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
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