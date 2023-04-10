Трамп: США скатываются в Третью мировую войну

Политика президента США Джо Байдена приведет страну к Третьей мировой войне, в которой она будет участвовать с изрядно истощившимся арсеналом вооружений. Такое мнение выразил экс-президент США Дональд Трамп.
«Действующий путь США, который выбрал Байден, приведет страну к Третьей мировой войне», — передает слова Трампа РИА Новости. Он подчеркнул, что начало большой войны Вашингтон может встретить без должного количества боеприпасов и вооружения. Для решения всех возникших разногласий на международной арене США должный избавиться от действующего президента США Джо Байдена, заключил Трамп.
Ранее Дональд Трамп уже предупреждал мировое сообщество о грядущей мировой войне в своих социальных сетях. Американский генерал Дэвид Бергер выразил мнение, что накопившиеся разногласия между большими державами могут привести мир к Третьей мировой войне, передает «Утро.ру». Политолог Владимир Джаралла заявил, что после вхождения Украины в НАТО мир ожидает неминуемое начало глобального конфликта, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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