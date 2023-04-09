Трамп намекнул на начало Третьей мировой войны. Скрин

10 апреля 2023 в 01:26 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп написал о Третьей мировой войне капсом Фото: Official White House / Shealah Craighead Бывший президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social пост об общемировом мировом конфликте. Краткое сообщение появилось 9 апреля. «Третья мировая война», — написал Дональд Трамп. Он решил не пояснять, что значат его слова. Экс-глава США неоднократно предрекал начало Третьей мировой войны. Так, 6 апреля, он предупреждал о том, что президент США Джо Байден может развязать конфликт мирового масштаба. До этого он также говорил, что Соединенным Штатам следует избавиться от своего текущего президента, так как мир стоит на грани глобального конфликта, а виновата в его начале будет правящая элита США.

Бывший президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social пост об общемировом мировом конфликте. Краткое сообщение появилось 9 апреля. «Третья мировая война», — написал Дональд Трамп. Он решил не пояснять, что значат его слова. Экс-глава США неоднократно предрекал начало Третьей мировой войны. Так, 6 апреля, он предупреждал о том, что президент США Джо Байден может развязать конфликт мирового масштаба. До этого он также говорил, что Соединенным Штатам следует избавиться от своего текущего президента, так как мир стоит на грани глобального конфликта, а виновата в его начале будет правящая элита США.