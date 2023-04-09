В Сургуте общественникам, помогающим детям-инвалидам, выделили помещение в доме, где шатаются стены

СКР проверяет почему дом не признали аварийным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Сургута (ХМАО) выделила общественной организации «Свет», занимающейся помощью детям-инвалидам, помещение в доме на Мечникова, 13, где шатаются стены и лопаются плиты перекрытия. Об этом URA.RU сообщили жители дома на условиях анонимности.

«Мэрия выделила общественной организации „Свет“ помещение в нашем доме, где шатаются стены и лопаются плиты перекрытия. Общественники собираются сделать ремонт и проводить там занятия для детей. Мы беспокоимся, что дети могут пострадать, так как стены в нашем доме шатаются и из них выпадают кирпичи. Кроме этого, плиты перекрытия трескаются, что тоже может закончиться печально при ремонте», — сообщили жители.

Руководитель общественной организации «Свет» Светлана Боеш журналисту URA.RU сообщила, что не знала о проблемах в доме, когда получала помещение от администрации. В мэрии же заявили, что к ним не поступало жалоб от арендаторов на качество помещения. «Когда представители общественной организации выбирали это помещение в 2021 году, замечаний по помещению не было. Оно было передано в безвозмездное пользование. Если сейчас ситуация поменялась со стороны общественной организации, готовы по их обращению вновь этот вопрос рассмотреть и проработать», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте СКР начал проверку из-за аварийного дома на улице Мечникова, жители которого жаловались Путину. Следователи выяснят, не нарушили ли закон должностные лица, отказавшись признать дом аварийным.