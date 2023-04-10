В Госдуме анонсировали ужесточение мер для уклонистов от армии

Андрей Картаполов: уклонистов от военной службы будут лишать водительских прав и возможности выезда из России

10 апреля 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Уклонистам от армии будет запрещено водить личный автомобиль, заявил Андрей Картаполов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для уклонистов от призыва в армию будут вводиться новые ограничения, среди которых запрет на выезд из страны и лишение водительских прав. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает <…> вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры», — заявил Картаполов в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Госдумы . Также он добавил, что если военнообязанный не явится, то через 20 дней его лишат возможности управлять личным транспортом, брать кредиты, регистрировать ИП и заключать сделки с недвижимостью. Уточняется, что рассмотрение поправок назначено на 11 апреля. Военкоматы 2 апреля начали рассылать электронные повестки. Сообщалось, что Госдума рассмотрит новый способ рассылки повесток. Согласно источнику, совет Госдумы России вернет во второе чтение законопроект, согласно которому повестки призывникам можно будет присылать заказным письмом с уведомлением о вручении оповещения по месту жительства и пребывания.

Для уклонистов от призыва в армию будут вводиться новые ограничения, среди которых запрет на выезд из страны и лишение водительских прав. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает <…> вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры», — заявил Картаполов в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Госдумы. Также он добавил, что если военнообязанный не явится, то через 20 дней его лишат возможности управлять личным транспортом, брать кредиты, регистрировать ИП и заключать сделки с недвижимостью. Уточняется, что рассмотрение поправок назначено на 11 апреля. Военкоматы 2 апреля начали рассылать электронные повестки. Сообщалось, что Госдума рассмотрит новый способ рассылки повесток. Согласно источнику, совет Госдумы России вернет во второе чтение законопроект, согласно которому повестки призывникам можно будет присылать заказным письмом с уведомлением о вручении оповещения по месту жительства и пребывания.