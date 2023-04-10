В ХМАО снизился объем промышленного производства

11 апреля 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Индекс производства в обрабатывающем секторе составил 86,2% (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО снизился индекс промышленного производства (показатель динамики объема — прим. URA.RU), при этом в некоторых областях он вырос. Данные опубликовал Тюменьстат. «Индекс промышленного производства в ХМАО — Югре в январе—феврале 2023 года к соответствующему периоду 2022 года составил 95,7%», — сообщается на сайте Тюменьстата. Снижение показателя отмечено в сфере добычи полезных ископаемых (индекс 98,1%), среди обрабатывающего производства (86,2%), в обеспечении электроэнергией, газом и паром, кондиционировании воздуха (98,2%). Среди предприятий, занимающихся водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений зафиксирован рост, индекс составил 117,2%. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2022 году убытки компаний в ХМАО превысили прибыль. Среди прибыльных компаний 83,5% заняты добычей полезных ископаемых.

В ХМАО снизился индекс промышленного производства (показатель динамики объема — прим. URA.RU), при этом в некоторых областях он вырос. Данные опубликовал Тюменьстат. «Индекс промышленного производства в ХМАО — Югре в январе—феврале 2023 года к соответствующему периоду 2022 года составил 95,7%», — сообщается на сайте Тюменьстата. Снижение показателя отмечено в сфере добычи полезных ископаемых (индекс 98,1%), среди обрабатывающего производства (86,2%), в обеспечении электроэнергией, газом и паром, кондиционировании воздуха (98,2%). Среди предприятий, занимающихся водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений зафиксирован рост, индекс составил 117,2%. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2022 году убытки компаний в ХМАО превысили прибыль. Среди прибыльных компаний 83,5% заняты добычей полезных ископаемых.