Экс-аналитик ЦРУ Джиральди: за утечками данных стоит один человек в руководстве США

11 апреля 2023 в 03:54 Размер текста - 17 +

К утечкам документов Пентагона может быть причастен кто-то из руководства США Фото: Сергей Русанов © URA.RU Утечки секретных документов Пентагона являются результатом действий лица, находящегося в руководстве США и не согласного с политикой президента страны Джо Байдена. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди. «Это [утечка] дело рук одного человека, чьи взгляды расходятся с текущей политикой США в сфере нацбезопасности», — пишет РИА Новости, ссылаясь на Джиральди. Он привел в качестве примера Эдварда Сноудена, который стремится раскрыть детали политики США в отношении России и Украины. Джиральди не смог ответить, сколько времени потребуется американским властям, чтобы поймать виновного. Более того, он считает, что Пентагон задействует «серьезные ресурсы», чтобы вычислить преступника. Джиральди отмечает, что данный инцидент может поставить под угрозу любые дальнейшие инициативы США. Ранее сообщалось, что в соцсети утекли секретные данные Пентагона. Предположительно, речь идет об информации о состоянии ВСУ. Военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что США специально «слили» данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Киев на поражение. В свою очередь в Кремле предположили, что американские власти начали слежку за главами европейских государств. В Белом доме ответили, что утечка секретных документов никак не повлияет на планы помощи ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Утечки секретных документов Пентагона являются результатом действий лица, находящегося в руководстве США и не согласного с политикой президента страны Джо Байдена. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди. «Это [утечка] дело рук одного человека, чьи взгляды расходятся с текущей политикой США в сфере нацбезопасности», — пишет РИА Новости, ссылаясь на Джиральди. Он привел в качестве примера Эдварда Сноудена, который стремится раскрыть детали политики США в отношении России и Украины. Джиральди не смог ответить, сколько времени потребуется американским властям, чтобы поймать виновного. Более того, он считает, что Пентагон задействует «серьезные ресурсы», чтобы вычислить преступника. Джиральди отмечает, что данный инцидент может поставить под угрозу любые дальнейшие инициативы США. Ранее сообщалось, что в соцсети утекли секретные данные Пентагона. Предположительно, речь идет об информации о состоянии ВСУ. Военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что США специально «слили» данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Киев на поражение. В свою очередь в Кремле предположили, что американские власти начали слежку за главами европейских государств. В Белом доме ответили, что утечка секретных документов никак не повлияет на планы помощи ВСУ.