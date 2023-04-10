10 апреля 2023

ТАСС: следствие с материалами «экономического» дела Фургала завершилось

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Дело направят в Генпрокуратуру и суд, заявил адвокат Фото:

Завершено следствие и ознакомление с материалами уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов. Об этом сообщил адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян. Речь идет мошенничестве и организации преступного сообщества.

«Следствие и ознакомление с материалами уголовного дела в отношении нашего подзащитного и других фигурантов завершено. В ближайшее время дело будет направлено в Генеральную прокуратуру <…>, а затем материалы передадут в суд для рассмотрения по существу», — передает словам адвоката ТАСС. Он отметил, что всем фигурантам дела вменяется совершение 17 эпизодов преступления.

Против Фургала завели уголовно дело в 2020 году. Его обвинили в организации трех убийств предпринимателей. В феврале 2023 года присяжные признали Фургала виновным по всем трем эпизодам организации преступлений, в которых его обвиняли. В итоге суд приговорил бывшего губернатора Хабаровского края к 22 годам колонии строгого режима.

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Завершено следствие и ознакомление с материалами уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов. Об этом сообщил адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян. Речь идет мошенничестве и организации преступного сообщества. «Следствие и ознакомление с материалами уголовного дела в отношении нашего подзащитного и других фигурантов завершено. В ближайшее время дело будет направлено в Генеральную прокуратуру <…>, а затем материалы передадут в суд для рассмотрения по существу», — передает словам адвоката ТАСС. Он отметил, что всем фигурантам дела вменяется совершение 17 эпизодов преступления. Против Фургала завели уголовно дело в 2020 году. Его обвинили в организации трех убийств предпринимателей. В феврале 2023 года присяжные признали Фургала виновным по всем трем эпизодам организации преступлений, в которых его обвиняли. В итоге суд приговорил бывшего губернатора Хабаровского края к 22 годам колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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