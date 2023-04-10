ТАСС: следствие с материалами «экономического» дела Фургала завершилось

11 апреля 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

Дело направят в Генпрокуратуру и суд, заявил адвокат Фото: Владимир Андреев © URA.RU Завершено следствие и ознакомление с материалами уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов. Об этом сообщил адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян. Речь идет мошенничестве и организации преступного сообщества. «Следствие и ознакомление с материалами уголовного дела в отношении нашего подзащитного и других фигурантов завершено. В ближайшее время дело будет направлено в Генеральную прокуратуру <…>, а затем материалы передадут в суд для рассмотрения по существу», — передает словам адвоката ТАСС. Он отметил, что всем фигурантам дела вменяется совершение 17 эпизодов преступления. Против Фургала завели уголовно дело в 2020 году. Его обвинили в организации трех убийств предпринимателей. В феврале 2023 года присяжные признали Фургала виновным по всем трем эпизодам организации преступлений, в которых его обвиняли. В итоге суд приговорил бывшего губернатора Хабаровского края к 22 годам колонии строгого режима.

Завершено следствие и ознакомление с материалами уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов. Об этом сообщил адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян. Речь идет мошенничестве и организации преступного сообщества. «Следствие и ознакомление с материалами уголовного дела в отношении нашего подзащитного и других фигурантов завершено. В ближайшее время дело будет направлено в Генеральную прокуратуру <…>, а затем материалы передадут в суд для рассмотрения по существу», — передает словам адвоката ТАСС. Он отметил, что всем фигурантам дела вменяется совершение 17 эпизодов преступления. Против Фургала завели уголовно дело в 2020 году. Его обвинили в организации трех убийств предпринимателей. В феврале 2023 года присяжные признали Фургала виновным по всем трем эпизодам организации преступлений, в которых его обвиняли. В итоге суд приговорил бывшего губернатора Хабаровского края к 22 годам колонии строгого режима.