Фургал осужден на 22 года из-за трех убийств

10 февраля 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело экс-губернатора Фургала Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал осужден на 22 года колонии строгого режима. Соответствующее решение вынес Люберецкий городской суд Подмосковья. «Люберецкий городской суд Подмосковья приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации заказных убийств и покушении на убийство в начале 2000-х годов», — передает корреспондент РБК. Прокуратура запрашивала Фургалу 23 года колонии строгого режима. Другим фигурантам гособвинитель просил от 10 до 22 лет. В 2018 году Фургал возглавил пост губернатора Хабаровского края. В 2020 году против него было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в организации трех убийств. 2 февраля присяжные признали Фургала виновным по всем трем эпизодам организации преступлений, в которых его обвиняли, сообщает RT. После того как над Фургалом началось следствие, по региону прошли массовые митинги. ЛДПР, в которой состоит Фургал, будет и дальше поддерживать чиновника, несмотря на приговор, заявил член высшего совета либерал-демократов Ярослав Нилов.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал осужден на 22 года колонии строгого режима. Соответствующее решение вынес Люберецкий городской суд Подмосковья. «Люберецкий городской суд Подмосковья приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации заказных убийств и покушении на убийство в начале 2000-х годов», — передает корреспондент РБК. Прокуратура запрашивала Фургалу 23 года колонии строгого режима. Другим фигурантам гособвинитель просил от 10 до 22 лет. В 2018 году Фургал возглавил пост губернатора Хабаровского края. В 2020 году против него было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в организации трех убийств. 2 февраля присяжные признали Фургала виновным по всем трем эпизодам организации преступлений, в которых его обвиняли, сообщает RT. После того как над Фургалом началось следствие, по региону прошли массовые митинги. ЛДПР, в которой состоит Фургал, будет и дальше поддерживать чиновника, несмотря на приговор, заявил член высшего совета либерал-демократов Ярослав Нилов.