УФАС в ХМАО отменило результаты торгов на строительство налоговой за миллиард рублей

11 апреля 2023 в 05:16 Размер текста - 17 +

УФАС отменило результаты предыдущим торгов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по ХМАО отменило результаты торгов на строительство налоговой в Сургуте. На объект планировали потратить более миллиарда рублей. Жалоба ООО «Сибмехстрой» признана необоснованной, но ведомство предписало заказчику отменить итоги закупки и провести повторную процедуру. «Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок предписывает: заказчику, комиссии по осуществлению закупок отменить протокол подведения итогов определения поставщика. Уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, об отмене протоколов, о прекращении действия заявок, поданных на участие в аукционе, и о возможности подать новые заявки на участие в аукционе», — сообщается в предписании на портале госзакупок. Компания «Сибмехстрой» участвовала в торгах, но комиссия отклонила заявку. Сейчас потенциальные подрядчики вновь могут принять участие в конкурсе. Заказчиком выступает Управление Федеральной налоговой службы по Югре. Комиссия подвела итоги аукциона на строительство налоговой 14 марта. На конкурс было подано семь заявок от потенциальных подрядчиков, три из которых отклонили.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по ХМАО отменило результаты торгов на строительство налоговой в Сургуте. На объект планировали потратить более миллиарда рублей. Жалоба ООО «Сибмехстрой» признана необоснованной, но ведомство предписало заказчику отменить итоги закупки и провести повторную процедуру. «Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок предписывает: заказчику, комиссии по осуществлению закупок отменить протокол подведения итогов определения поставщика. Уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, об отмене протоколов, о прекращении действия заявок, поданных на участие в аукционе, и о возможности подать новые заявки на участие в аукционе», — сообщается в предписании на портале госзакупок. Компания «Сибмехстрой» участвовала в торгах, но комиссия отклонила заявку. Сейчас потенциальные подрядчики вновь могут принять участие в конкурсе. Заказчиком выступает Управление Федеральной налоговой службы по Югре. Комиссия подвела итоги аукциона на строительство налоговой 14 марта. На конкурс было подано семь заявок от потенциальных подрядчиков, три из которых отклонили.