10 апреля 2023

Екатеринбург попал в список городов с самой высокой зарплатой

Екатеринбург занял девятое место в списке российских городов, где предлагают самую высокую зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржцам в среднем предлагают зарплату в 57 тысяч рублей Фото:

Екатеринбург попал на девятое место в рейтинге российских городов, где предлагают самую высокую зарплату. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутинг-платформы Head Hunter.

«Екатеринбург занял девятую строчку: средняя предлагаемая зарплата в столице Урала составила 57 222 рублей», — говорится в сообщении компании. При этом за год работодатели в среднем стали предлагать горожанам на четыре тысячи больше. В семи процентах объявлений работникам обещают выплачивать более 150 тысяч в месяц.

Выше всех в рейтинге поднялась Москва — там соискателям готовы платить больше 78 тысяч рублей. В среднем по стране предлагаемая зарплата, по данным аналитиков платформы, составляет около 58 тысяч.

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Екатеринбург попал на девятое место в рейтинге российских городов, где предлагают самую высокую зарплату. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутинг-платформы Head Hunter. «Екатеринбург занял девятую строчку: средняя предлагаемая зарплата в столице Урала составила 57 222 рублей», — говорится в сообщении компании. При этом за год работодатели в среднем стали предлагать горожанам на четыре тысячи больше. В семи процентах объявлений работникам обещают выплачивать более 150 тысяч в месяц. Выше всех в рейтинге поднялась Москва — там соискателям готовы платить больше 78 тысяч рублей. В среднем по стране предлагаемая зарплата, по данным аналитиков платформы, составляет около 58 тысяч.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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