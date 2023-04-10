Екатеринбург попал в список городов с самой высокой зарплатой

Екатеринбург попал на девятое место в рейтинге российских городов, где предлагают самую высокую зарплату. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутинг-платформы Head Hunter.
«Екатеринбург занял девятую строчку: средняя предлагаемая зарплата в столице Урала составила 57 222 рублей», — говорится в сообщении компании. При этом за год работодатели в среднем стали предлагать горожанам на четыре тысячи больше. В семи процентах объявлений работникам обещают выплачивать более 150 тысяч в месяц.
Выше всех в рейтинге поднялась Москва — там соискателям готовы платить больше 78 тысяч рублей. В среднем по стране предлагаемая зарплата, по данным аналитиков платформы, составляет около 58 тысяч.
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