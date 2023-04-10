Под Челябинском горят болота

11 апреля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Около села Аширово в Кунашакском районе горят болота Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рядом с селом Аширово в Кунашакском районе (Челябинская область) горят болота. В настоящий момент, пожар локализуют, сообщил 11 апреля и. о. начальника ГУ лесами региона Валерий Нигматуллин на срочном онлайн-брифинге, который провел холдинг «Гранада Пресс». «Сегодня, 11 апреля, на локализации один пожар на территории села Ашировка Кунашакского района. В основном горят болота. Ситуация под контролем, существенной угрозы нет», — уточнил Нигматуллин. И.о. начальника ГУ лесами дополнил, что на месте работало 38 специалистов, 17 единиц техники. Тушение осложнено из-за болотистой местности. Нигматуллин сообщил, что земля еще мокрая, техника вязнет.

Рядом с селом Аширово в Кунашакском районе (Челябинская область) горят болота. В настоящий момент, пожар локализуют, сообщил 11 апреля и. о. начальника ГУ лесами региона Валерий Нигматуллин на срочном онлайн-брифинге, который провел холдинг «Гранада Пресс». «Сегодня, 11 апреля, на локализации один пожар на территории села Ашировка Кунашакского района. В основном горят болота. Ситуация под контролем, существенной угрозы нет», — уточнил Нигматуллин. И.о. начальника ГУ лесами дополнил, что на месте работало 38 специалистов, 17 единиц техники. Тушение осложнено из-за болотистой местности. Нигматуллин сообщил, что земля еще мокрая, техника вязнет.