Мошенники придумали, как воровать деньги у тюменцев с помощью QR-кодов

Тюменцев предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодами

Мошенники пытаются получить доступ к банковским счетам с помощью QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Банк России предупредил жителей Тюменской области о новой схеме мошенничества. Ее суть заключается в том, что злоумышленники с помощью QR-кодов получают доступ к счетам клиентов различных банков, а затем снимают оттуда все деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.

«В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться злоумышленники. Они звонят клиентам банков под видом сотрудников кредитной организации, сообщают, что в банк поступил несанкционированный запрос на снятие денег со счета, и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию», — сообщили URA.RU в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.

Там уточнили, что, получив доступ к QR-коду, мошенники снимают деньги со счетов клиентов через банкоматы. Для того чтобы этого избежать, Банк России рекомендует не делиться указанной информацией с незнакомыми людьми, а также не хранить QR-коды в распечатанном виде, либо в памяти мобильного телефона.