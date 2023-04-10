10 апреля 2023

Энергетики вложат в пермский ФК «Амкар» десятки миллионов рублей

Крупнейшим спонсором футбольного клуба «Амкар» стала компания «Пермэнергосбыт»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Амкар» получит 80 млн рублей от ПАО «Пермэнергосбыт» Фото:

ПАО «Пермэнергосбыт» стало самым главным спонсором футбольного клуба «Амкар». Компания вложит в команду 80 млн рублей, пишет «Коммерсант-Прикамье».

«На поддержку ФК „Амкар Пермь“ выделят 80 млн рублей. Таким образом, ПЭСК станет крупнейшим частным спонсором футбольного клуба, перед которым краевое правительство поставило задачу выйти в первую лигу в этом сезоне», — пишет издание.

Власти Прикамья в свою очередь в 2023 году выделили клубу 125 млн. Чтобы получить эту бюджетную субсидию, «Амкар» должен был привлечь не менее 30% от нее из других источников.

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ПАО «Пермэнергосбыт» стало самым главным спонсором футбольного клуба «Амкар». Компания вложит в команду 80 млн рублей, пишет «Коммерсант-Прикамье». «На поддержку ФК „Амкар Пермь“ выделят 80 млн рублей. Таким образом, ПЭСК станет крупнейшим частным спонсором футбольного клуба, перед которым краевое правительство поставило задачу выйти в первую лигу в этом сезоне», — пишет издание. Власти Прикамья в свою очередь в 2023 году выделили клубу 125 млн. Чтобы получить эту бюджетную субсидию, «Амкар» должен был привлечь не менее 30% от нее из других источников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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