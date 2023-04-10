Энергетики вложат в пермский ФК «Амкар» десятки миллионов рублей

Крупнейшим спонсором футбольного клуба «Амкар» стала компания «Пермэнергосбыт»

11 апреля 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

«Амкар» получит 80 млн рублей от ПАО «Пермэнергосбыт» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU ПАО «Пермэнергосбыт» стало самым главным спонсором футбольного клуба «Амкар». Компания вложит в команду 80 млн рублей, пишет «Коммерсант-Прикамье». «На поддержку ФК „Амкар Пермь“ выделят 80 млн рублей. Таким образом, ПЭСК станет крупнейшим частным спонсором футбольного клуба, перед которым краевое правительство поставило задачу выйти в первую лигу в этом сезоне», — пишет издание. Власти Прикамья в свою очередь в 2023 году выделили клубу 125 млн. Чтобы получить эту бюджетную субсидию, «Амкар» должен был привлечь не менее 30% от нее из других источников.

ПАО «Пермэнергосбыт» стало самым главным спонсором футбольного клуба «Амкар». Компания вложит в команду 80 млн рублей, пишет «Коммерсант-Прикамье». «На поддержку ФК „Амкар Пермь“ выделят 80 млн рублей. Таким образом, ПЭСК станет крупнейшим частным спонсором футбольного клуба, перед которым краевое правительство поставило задачу выйти в первую лигу в этом сезоне», — пишет издание. Власти Прикамья в свою очередь в 2023 году выделили клубу 125 млн. Чтобы получить эту бюджетную субсидию, «Амкар» должен был привлечь не менее 30% от нее из других источников.