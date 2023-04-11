Картаполов высказался о второй волне мобилизации в России

Депутат Госдумы Картаполов опроверг слухи о второй волне мобилизации в России

11 апреля 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Проведение мобилизации в России сейчас не планируется, заверил Картаполов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Проведение второй волны частичной мобилизации в России сейчас не планируется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова передает ТАСС. Так глава комитета прокомментировал новые правила получения повесток для явки в военкомат.

Проведение второй волны частичной мобилизации в России сейчас не планируется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова передает ТАСС. Так глава комитета прокомментировал новые правила получения повесток для явки в военкомат.