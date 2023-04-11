Картаполов высказался о второй волне мобилизации в России

Депутат Госдумы Картаполов опроверг слухи о второй волне мобилизации в России
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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Проведение мобилизации в России сейчас не планируется, заверил Картаполов Фото:
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Мобилизация в России

Проведение второй волны частичной мобилизации в России сейчас не планируется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова передает ТАСС. Так глава комитета прокомментировал новые правила получения повесток для явки в военкомат.

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Проведение второй волны частичной мобилизации в России сейчас не планируется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова передает ТАСС. Так глава комитета прокомментировал новые правила получения повесток для явки в военкомат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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