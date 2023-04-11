Картаполов высказался о второй волне мобилизации в России

Проведение мобилизации в России сейчас не планируется, заверил Картаполов
новость из сюжетаМобилизация в России
Проведение второй волны частичной мобилизации в России сейчас не планируется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова передает ТАСС. Так глава комитета прокомментировал новые правила получения повесток для явки в военкомат.
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