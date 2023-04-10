10 апреля 2023
09 апреля 2023

Жителей ХМАО заманивают на работу трактористами за 160 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Трактористам обещают платить зарплату в 160 тысяч рублей Фото:

В ХМАО ищут трактористов на Самотлорское месторождение. Вахтовикам готовы платить от 140 до 160 тысяч рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито».

«Зарплата составляет 140 000 — 160 000 рублей. Условия: вахта, полный день, работа на территории работодателя. Питание на объектах заказчика выплачивается из расчета 12 000 в месяц. Работа на Самотлорском месторождении», — говорится в публикации.

Работодатель готов оплачивать сотрудникам проезд, а также предоставляет спецодежду. Кандидаты могут работать вахтами продолжительностью месяц либо полтора месяца.

Ранее URA.RU рассказывало, что нефтесервис в ХМАО ищет мастеров буровой установки с зарплатой до 400 тысяч рублей. Персонал набирает компания «Самотлорнефтепромхим».

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В ХМАО ищут трактористов на Самотлорское месторождение. Вахтовикам готовы платить от 140 до 160 тысяч рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Зарплата составляет 140 000 — 160 000 рублей. Условия: вахта, полный день, работа на территории работодателя. Питание на объектах заказчика выплачивается из расчета 12 000 в месяц. Работа на Самотлорском месторождении», — говорится в публикации. Работодатель готов оплачивать сотрудникам проезд, а также предоставляет спецодежду. Кандидаты могут работать вахтами продолжительностью месяц либо полтора месяца. Ранее URA.RU рассказывало, что нефтесервис в ХМАО ищет мастеров буровой установки с зарплатой до 400 тысяч рублей. Персонал набирает компания «Самотлорнефтепромхим».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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