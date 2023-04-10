Жителей ХМАО заманивают на работу трактористами за 160 тысяч рублей

11 апреля 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Трактористам обещают платить зарплату в 160 тысяч рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ХМАО ищут трактористов на Самотлорское месторождение. Вахтовикам готовы платить от 140 до 160 тысяч рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Зарплата составляет 140 000 — 160 000 рублей. Условия: вахта, полный день, работа на территории работодателя. Питание на объектах заказчика выплачивается из расчета 12 000 в месяц. Работа на Самотлорском месторождении», — говорится в публикации. Работодатель готов оплачивать сотрудникам проезд, а также предоставляет спецодежду. Кандидаты могут работать вахтами продолжительностью месяц либо полтора месяца. Ранее URA.RU рассказывало, что нефтесервис в ХМАО ищет мастеров буровой установки с зарплатой до 400 тысяч рублей. Персонал набирает компания «Самотлорнефтепромхим».

В ХМАО ищут трактористов на Самотлорское месторождение. Вахтовикам готовы платить от 140 до 160 тысяч рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Зарплата составляет 140 000 — 160 000 рублей. Условия: вахта, полный день, работа на территории работодателя. Питание на объектах заказчика выплачивается из расчета 12 000 в месяц. Работа на Самотлорском месторождении», — говорится в публикации. Работодатель готов оплачивать сотрудникам проезд, а также предоставляет спецодежду. Кандидаты могут работать вахтами продолжительностью месяц либо полтора месяца. Ранее URA.RU рассказывало, что нефтесервис в ХМАО ищет мастеров буровой установки с зарплатой до 400 тысяч рублей. Персонал набирает компания «Самотлорнефтепромхим».