Жителей ХМАО заманивают на работу трактористами за 160 тысяч рублей

В ХМАО ищут трактористов на Самотлорское месторождение. Вахтовикам готовы платить от 140 до 160 тысяч рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито».
«Зарплата составляет 140 000 — 160 000 рублей. Условия: вахта, полный день, работа на территории работодателя. Питание на объектах заказчика выплачивается из расчета 12 000 в месяц. Работа на Самотлорском месторождении», — говорится в публикации.
Работодатель готов оплачивать сотрудникам проезд, а также предоставляет спецодежду. Кандидаты могут работать вахтами продолжительностью месяц либо полтора месяца.
Ранее URA.RU рассказывало, что нефтесервис в ХМАО ищет мастеров буровой установки с зарплатой до 400 тысяч рублей. Персонал набирает компания «Самотлорнефтепромхим».
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