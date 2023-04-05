Нефтесервис в ХМАО ищет мастеров буровой установки с зарплатой до 400 тысяч рублей

Компания «Самотлорнефтепромхим» набирает персонал в ХМАО для работы на нефтегазовых месторождениях. Работодатель сообщил агентству, что мастеру буровой компания платит до 400 тысяч рублей за 30-дневную вахту.
«В бригады бурения и зарезки боковых стволов нефтяных и газовых скважин требуется мастер буровой установки. Оплата от 340 000 до 400 000 рублей,а при перевыполнении плана — бонус до 100% от зарплаты», — сообщили корреспонденту URA.RU.
Компания официально трудоустраивает вахтовиков, организованно доставляет к месту работы авиатранспортом и автобусами. Нефтяников обеспечивают спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
Ранее URA.RU писало, что компания «Нефтесервис» в Нижневартовске (ХМАО) открыла вакансию начальника автотранспортного цеха. Работодатель готов платить руководителю до 200 тысяч рублей
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