Нефтесервис в ХМАО ищет мастеров буровой установки с зарплатой до 400 тысяч рублей

06 апреля 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Компания обещает платить до 400 тыс руб и бонус за выполнение плана Фото: media.gazprom-neft.ru Компания «Самотлорнефтепромхим» набирает персонал в ХМАО для работы на нефтегазовых месторождениях. Работодатель сообщил агентству, что мастеру буровой компания платит до 400 тысяч рублей за 30-дневную вахту. «В бригады бурения и зарезки боковых стволов нефтяных и газовых скважин требуется мастер буровой установки. Оплата от 340 000 до 400 000 рублей,а при перевыполнении плана — бонус до 100% от зарплаты», — сообщили корреспонденту URA.RU. Компания официально трудоустраивает вахтовиков, организованно доставляет к месту работы авиатранспортом и автобусами. Нефтяников обеспечивают спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Ранее URA.RU писало, что компания «Нефтесервис» в Нижневартовске (ХМАО) открыла вакансию начальника автотранспортного цеха. Работодатель готов платить руководителю до 200 тысяч рублей

Компания «Самотлорнефтепромхим» набирает персонал в ХМАО для работы на нефтегазовых месторождениях. Работодатель сообщил агентству, что мастеру буровой компания платит до 400 тысяч рублей за 30-дневную вахту. «В бригады бурения и зарезки боковых стволов нефтяных и газовых скважин требуется мастер буровой установки. Оплата от 340 000 до 400 000 рублей,а при перевыполнении плана — бонус до 100% от зарплаты», — сообщили корреспонденту URA.RU. Компания официально трудоустраивает вахтовиков, организованно доставляет к месту работы авиатранспортом и автобусами. Нефтяников обеспечивают спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Ранее URA.RU писало, что компания «Нефтесервис» в Нижневартовске (ХМАО) открыла вакансию начальника автотранспортного цеха. Работодатель готов платить руководителю до 200 тысяч рублей