05 апреля 2023

Нефтесервис в ХМАО ищет мастеров буровой установки с зарплатой до 400 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газ, добыча, нефть, буровая вышка
Компания обещает платить до 400 тыс руб и бонус за выполнение плана Фото:

Компания «Самотлорнефтепромхим» набирает персонал в ХМАО для работы на нефтегазовых месторождениях. Работодатель сообщил агентству, что мастеру буровой компания платит до 400 тысяч рублей за 30-дневную вахту.

«В бригады бурения и зарезки боковых стволов нефтяных и газовых скважин требуется мастер буровой установки. Оплата от 340 000 до 400 000 рублей,а при перевыполнении плана — бонус до 100% от зарплаты», — сообщили корреспонденту URA.RU.

Компания официально трудоустраивает вахтовиков, организованно доставляет к месту работы авиатранспортом и автобусами. Нефтяников обеспечивают спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Ранее URA.RU писало, что компания «Нефтесервис» в Нижневартовске (ХМАО) открыла вакансию начальника автотранспортного цеха. Работодатель готов платить руководителю до 200 тысяч рублей

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Компания «Самотлорнефтепромхим» набирает персонал в ХМАО для работы на нефтегазовых месторождениях. Работодатель сообщил агентству, что мастеру буровой компания платит до 400 тысяч рублей за 30-дневную вахту. «В бригады бурения и зарезки боковых стволов нефтяных и газовых скважин требуется мастер буровой установки. Оплата от 340 000 до 400 000 рублей,а при перевыполнении плана — бонус до 100% от зарплаты», — сообщили корреспонденту URA.RU. Компания официально трудоустраивает вахтовиков, организованно доставляет к месту работы авиатранспортом и автобусами. Нефтяников обеспечивают спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Ранее URA.RU писало, что компания «Нефтесервис» в Нижневартовске (ХМАО) открыла вакансию начальника автотранспортного цеха. Работодатель готов платить руководителю до 200 тысяч рублей
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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