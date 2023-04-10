В Кургане разморозили стройку, которую не могли начать из-за проблем с документами

В Кургане возобновили стройку поликлиники по улице Кирова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Кургана возобновили строительство девятиэтажной поликлиники, которое не могли начать из-за проблем с проектной документацией. Об этом сообщается в группе предприятия «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте».

«Все вопросы по проектной документации и выносу сетей решены. Продолжаем задавливать сваи. Осталось менее 200 свай. Сейчас задавливаем первую ось и приступаем к земляным работам. К откопке свай и к устройству фундаментов», — сообщил замгендиректора «Курганстальмоста» по капитальному строительству Виталий Фомин.

Сейчас задавлено 2/3 свайного поля. Данные работы планируют завершить до конца апреля. Параллельно на этой неделе начнут установку ростверков (верхняя часть свайного фундамента — прим. ред). «Далее будем выкапывать котлована под здание. Потом по плану установка фундамента, чтобы выйти на нулевой цикл и начать кладку. Ее начнем в начале лета.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане затягивалось строительство поликлиники из-за ошибок в документах. Представители предприятия «Курганстальмост» заявляли, что власти меняют назначение помещения и требуется повторная экспертиза. Также инсайдеры агентства сообщали, что на объекте есть проблемы с инженерными изысканиями.