Пермякам предлагают отправиться в тур на лодках на «мерзлую землю»

В Пермском крае появился тур на лодках в село Кын

11 апреля 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Протяженность водной части маршрута — 12 км, пешей — 5-6 км Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермякам предложили отправиться в тур на лодках на «мерзлую землю» — так называют старинное село Кын. Путешествия организаторы запланировали на 11 июня, 15 июля, 26 августа и 23 сентября. «Этот населенный пункт расположился вдоль реки Чусовой, по берегам которой возвышаются неприступные скалы-„бойцы“. Кын — край пермской географии, „мерзлая земля“, место, где Строгановы плавили металл и отправляли его „железными караванами“ в центральную Россию. А еще — это „уральская Швейцария“, живописный поселок, расположенный между живописных гор и лесов», — описывают местность организаторы тура в своей группе «Пермские Экскурсии | Экскурсии по Перми» в соцсети «ВКонтакте». Программа тура подразумевает выезд из Перми на автобусе утром. Днем — прибытие в Кын, где участники путешествия покатаются на лодках-плоскодонках по реке Чусовой, осмотрят «скалы-бойцы»: Кирпичный, Великан, Печка, Денежный, Воробьи и узнают, почему они так называются. Далее — подъем на камень Великан с фотосессией на вершине, обед на природе: плов в казане, овощи, хлеб, чай и возвращение в село Кын. В 17:00 — прогулка по селу с осмотром церкви, заводских построек, арт-объектов и вечером — возвращение в Пермь. Стоимость такого тура на одного человека — 5500 рублей. Всего протяженность водной части маршрута — 12 км, пешей (треккинг) — 5-6 км. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают отправиться на экскурсию в вечный город Аркаим. Это укрепленное поселение (городище) бронзового века в степной зоне на юге Челябинской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермякам предложили отправиться в тур на лодках на «мерзлую землю» — так называют старинное село Кын. Путешествия организаторы запланировали на 11 июня, 15 июля, 26 августа и 23 сентября. «Этот населенный пункт расположился вдоль реки Чусовой, по берегам которой возвышаются неприступные скалы-„бойцы“. Кын — край пермской географии, „мерзлая земля“, место, где Строгановы плавили металл и отправляли его „железными караванами“ в центральную Россию. А еще — это „уральская Швейцария“, живописный поселок, расположенный между живописных гор и лесов», — описывают местность организаторы тура в своей группе «Пермские Экскурсии | Экскурсии по Перми» в соцсети «ВКонтакте». Программа тура подразумевает выезд из Перми на автобусе утром. Днем — прибытие в Кын, где участники путешествия покатаются на лодках-плоскодонках по реке Чусовой, осмотрят «скалы-бойцы»: Кирпичный, Великан, Печка, Денежный, Воробьи и узнают, почему они так называются. Далее — подъем на камень Великан с фотосессией на вершине, обед на природе: плов в казане, овощи, хлеб, чай и возвращение в село Кын. В 17:00 — прогулка по селу с осмотром церкви, заводских построек, арт-объектов и вечером — возвращение в Пермь. Стоимость такого тура на одного человека — 5500 рублей. Всего протяженность водной части маршрута — 12 км, пешей (треккинг) — 5-6 км. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают отправиться на экскурсию в вечный город Аркаим. Это укрепленное поселение (городище) бронзового века в степной зоне на юге Челябинской области.