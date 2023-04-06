Пермякам предлагают отправиться в вечный город

Пермские турфирмы предлагают экскурсии в Аркаим

Путешествие рассчитано на два дня и три ночи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермякам предлагают отправиться на экскурсию в вечный город Аркаим. Это укрепленное поселение (городище) бронзового века в степной зоне на юге Челябинской области. Предложение появилось на странице турагентства «РаСветТур» в соцсети «ВКонтакте».

«Это путешествие для тех, кто хочет ощутить энергетику Аркаима, побыть в тишине, отдохнуть и телом, и душой, побывать на чудодейственных горах и узнать историю древних людей, живших на этих землях в разное время. Великолепная степная природа и сам музей-заповедник оставят незабываемые впечатления на долгие годы», — указано в описании тура.

Участники путешествия посетят экскурсию «Наследие великой степи», осмотрят музей-реконструкцию «Курган Темир», исторический парк и Казахский погребальный комплекс, жилище каменного века. Желающие смогут встретить рассвет на горе Шаманка и посетить игровой прииск «Радуга самоцветов». Продолжительность тура — два дня и три ночи. Даты: 21—24 июля и 4—7 августа. Стоить такое путешествие будет 13-14 тысяч рублей на человека. В стоимость путевки входит трансфер на автобусе, проживание, комплексное питание.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам на майские праздники предлагают съездить в автобусный тур в столицу Казахстана — Астану. Программа рассчитана на четыре дня.