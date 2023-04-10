10 апреля 2023
09 апреля 2023

Тюменский омбудсмен Миневцев покидает свой пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание тюменской областной думы. Тюмень, миневцев сергей
Сергей Миневцев работал омбудсменом с 2013 года Фото:

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев покидает свой пост. Об этом омбудсмен рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Мой второй срок полномочий, положенный по закону, истекает 24 мая. После этого жмем руки с новым уполномоченным и все», — сообщил он. Имя нового омбудсмена Миневцев не назвал, сославшись на то, что не имеет на это полномочий.

Региональный институт уполномоченного по правам человека с момента был создан в 2013 году. Все эти годы его возглавлял Миневцев.

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Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев покидает свой пост. Об этом омбудсмен рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Мой второй срок полномочий, положенный по закону, истекает 24 мая. После этого жмем руки с новым уполномоченным и все», — сообщил он. Имя нового омбудсмена Миневцев не назвал, сославшись на то, что не имеет на это полномочий. Региональный институт уполномоченного по правам человека с момента был создан в 2013 году. Все эти годы его возглавлял Миневцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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