Тюменский омбудсмен Миневцев покидает свой пост

Сергей Миневцев работал омбудсменом с 2013 года
Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев покидает свой пост. Об этом омбудсмен рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Мой второй срок полномочий, положенный по закону, истекает 24 мая. После этого жмем руки с новым уполномоченным и все», — сообщил он. Имя нового омбудсмена Миневцев не назвал, сославшись на то, что не имеет на это полномочий.
Региональный институт уполномоченного по правам человека с момента был создан в 2013 году. Все эти годы его возглавлял Миневцев.
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