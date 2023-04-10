Тюменский омбудсмен Миневцев покидает свой пост

11 апреля 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Сергей Миневцев работал омбудсменом с 2013 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев покидает свой пост. Об этом омбудсмен рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Мой второй срок полномочий, положенный по закону, истекает 24 мая. После этого жмем руки с новым уполномоченным и все», — сообщил он. Имя нового омбудсмена Миневцев не назвал, сославшись на то, что не имеет на это полномочий. Региональный институт уполномоченного по правам человека с момента был создан в 2013 году. Все эти годы его возглавлял Миневцев.

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев покидает свой пост. Об этом омбудсмен рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Мой второй срок полномочий, положенный по закону, истекает 24 мая. После этого жмем руки с новым уполномоченным и все», — сообщил он. Имя нового омбудсмена Миневцев не назвал, сославшись на то, что не имеет на это полномочий. Региональный институт уполномоченного по правам человека с момента был создан в 2013 году. Все эти годы его возглавлял Миневцев.