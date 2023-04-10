В Свердловской области загорелась шахта с рабочими

11 апреля 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Спасатели оперативно потушили пожар в шахте Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области загорелась шахта «Южная» в Кушве, откуда эвакуировали рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На отметке -240 метров произошел пожар», — рассказали в ведомстве. Спасатели, приехавшие на место, потушили пожар, который распространился на десять квадратных метров. По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал, но из помещений вывели 45 рабочих-горняков. Дополнительных подробностей инцидента пока не поступало.

В Свердловской области загорелась шахта «Южная» в Кушве, откуда эвакуировали рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На отметке -240 метров произошел пожар», — рассказали в ведомстве. Спасатели, приехавшие на место, потушили пожар, который распространился на десять квадратных метров. По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал, но из помещений вывели 45 рабочих-горняков. Дополнительных подробностей инцидента пока не поступало.