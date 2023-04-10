10 апреля 2023

В Свердловской области загорелась шахта с рабочими

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, возгорание, пожарник, пожаротушение, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Спасатели оперативно потушили пожар в шахте Фото:

В Свердловской области загорелась шахта «Южная» в Кушве, откуда эвакуировали рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«На отметке -240 метров произошел пожар», — рассказали в ведомстве. Спасатели, приехавшие на место, потушили пожар, который распространился на десять квадратных метров.

По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал, но из помещений вывели 45 рабочих-горняков. Дополнительных подробностей инцидента пока не поступало.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Свердловской области загорелась шахта «Южная» в Кушве, откуда эвакуировали рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На отметке -240 метров произошел пожар», — рассказали в ведомстве. Спасатели, приехавшие на место, потушили пожар, который распространился на десять квадратных метров. По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал, но из помещений вывели 45 рабочих-горняков. Дополнительных подробностей инцидента пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...