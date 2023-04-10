Подведомственный Минздраву ревизор прибыл в Екатеринбург

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ доктор медицинских наук, профессор Алла Самойлова прибыла в столицу Урала. В планах главы ведомства посетить медицинскую выставку, которая стартовала в Екатеринбурге, передает журналист URA.RU с места события.
«Алла Самойлова прибыла в Екатеринбург с рабочим визитом. Чиновница начала свою поездку с посещения выставки, которая проходит в стенах ЭКСПО-центра», — отметил корреспондент агентства.
Здравоохранение Урала 2023 — международная специализированная выставка-форум медицинского оборудования, инструментария, расходных материалов. Мероприятие проходит в Екатеринбурге с 11 по 14 апреля.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.