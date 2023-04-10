10 апреля 2023

Подведомственный Минздраву ревизор прибыл в Екатеринбург

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова приехала в Екатеринбург на выставку в ЭКСПО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, маникюр, ногти, рука чиновницы, планшет
Алла Самойлова посетит медицинскую выставку в ЭКСПО-центре Фото:

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ доктор медицинских наук, профессор Алла Самойлова прибыла в столицу Урала. В планах главы ведомства посетить медицинскую выставку, которая стартовала в Екатеринбурге, передает журналист URA.RU с места события.

«Алла Самойлова прибыла в Екатеринбург с рабочим визитом. Чиновница начала свою поездку с посещения выставки, которая проходит в стенах ЭКСПО-центра», — отметил корреспондент агентства.

Здравоохранение Урала 2023 — международная специализированная выставка-форум медицинского оборудования, инструментария, расходных материалов. Мероприятие проходит в Екатеринбурге с 11 по 14 апреля.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ доктор медицинских наук, профессор Алла Самойлова прибыла в столицу Урала. В планах главы ведомства посетить медицинскую выставку, которая стартовала в Екатеринбурге, передает журналист URA.RU с места события. «Алла Самойлова прибыла в Екатеринбург с рабочим визитом. Чиновница начала свою поездку с посещения выставки, которая проходит в стенах ЭКСПО-центра», — отметил корреспондент агентства. Здравоохранение Урала 2023 — международная специализированная выставка-форум медицинского оборудования, инструментария, расходных материалов. Мероприятие проходит в Екатеринбурге с 11 по 14 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...