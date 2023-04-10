Подведомственный Минздраву ревизор прибыл в Екатеринбург

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова приехала в Екатеринбург на выставку в ЭКСПО

11 апреля 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Алла Самойлова посетит медицинскую выставку в ЭКСПО-центре Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ доктор медицинских наук, профессор Алла Самойлова прибыла в столицу Урала. В планах главы ведомства посетить медицинскую выставку, которая стартовала в Екатеринбурге, передает журналист URA.RU с места события. «Алла Самойлова прибыла в Екатеринбург с рабочим визитом. Чиновница начала свою поездку с посещения выставки, которая проходит в стенах ЭКСПО-центра», — отметил корреспондент агентства. Здравоохранение Урала 2023 — международная специализированная выставка-форум медицинского оборудования, инструментария, расходных материалов. Мероприятие проходит в Екатеринбурге с 11 по 14 апреля.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ доктор медицинских наук, профессор Алла Самойлова прибыла в столицу Урала. В планах главы ведомства посетить медицинскую выставку, которая стартовала в Екатеринбурге, передает журналист URA.RU с места события. «Алла Самойлова прибыла в Екатеринбург с рабочим визитом. Чиновница начала свою поездку с посещения выставки, которая проходит в стенах ЭКСПО-центра», — отметил корреспондент агентства. Здравоохранение Урала 2023 — международная специализированная выставка-форум медицинского оборудования, инструментария, расходных материалов. Мероприятие проходит в Екатеринбурге с 11 по 14 апреля.