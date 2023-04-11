Свердловский губернатор запустил отставку своего ключевого зама

На пост ректора Екатеринбургского театрального института претендует замгубернатора Креков

У Павла Крекова все больше шансов возглавить театральный институт Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев запустил перевод своего заместителя Павла Крекова, курирующего социальные вопросы, на другую работу. Как сообщил URA.RU источник в областном правительстве, глава региона попросил Минкультуры РФ согласовать Крекова на пост руководителя Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ).

«Губернатор направил в Москву письмо с просьбой назначить Крекова ректором. В случае согласия [со стороны Минкультуры] закрутится перестановка», — описал ситуацию собеседник агентства. Считается, что у замгубернатора высокие шансы возглавить ЕГТИ: он на хорошем счету и у федерального ведомства, и у уральской театральной тусовки.

Оперативно связаться с самим Крековым URA.RU не удалось, он сбросил звонок. Действующий руководитель института Анна Глуханюк заявила корреспонденту, что пока не знает о каких-либо перестановках. Об этом же заявили в департаменте информполитики.

О возможном уходе Крекова с поста источники URA.RU впервые сообщили в марте. Чиновник работает в свердловском правительстве больше десяти лет, а с Куйвашевым знаком еще раньше — с 2000-х, по работе в Тюменской области. В статусе замгубернатора Креков отвечает за медицину, образование, соцполитику, культуру, а в пандемию коронавируса был ключевым лицом областной власти.