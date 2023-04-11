Челябинск вошел в топ-25 по уровню зарплат в стране

За год средняя зарплата челябинцев выросла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск марте вошел в рейтинг из 25 городов с наиболее высоким средним уровнем зарплат. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, Челябинск занял 18 строку.

«Проанализировали вакансии марта и выяснили, где предлагают самые высокие заработные платы. Челябинск занял восемнадцатую строчку», — отметили в HeadHunter.

Средняя зарплата в Челябинске составила 51065 рублей. Показатель на семь тысяч меньше среднего по России. На первом месте оказалась Москва. Там в марте средняя предлагаемая зарплата составила 78,6 тысячи рублей. На втором месте расположился Иркутск (68,2 тысячи рублей), на третьем — Уфа (66,8 тысячи).

Рост в сравнении с мартом 2022 года, по данным аналитиков HeadHunter, составил в Челябинске 4,9 тысячи рублей. По данным специалистов сервиса, в настоящий момент в городе открыто 17 тысяч вакансий, из которых 7% предлагают зарплату свыше 150 тысяч рублей. Почти половина среди высокооплачиваемых позиций предполагает работу вахтовым медом.

Специалисты сервиса «Работа.ру» выяснили, кому предлагают зарплаты выше среднегородской. До 160 тысяч рублей готовы платить менеджеру по продажам в одной из фирм. Токарю-универсалу с навыком составления чертежей предлагают получать до 150 тысяч рублей. Прорабу по благоустройству и врачу-кардиологу в одной из клиник гарантируют доход от 100 тысяч рублей.