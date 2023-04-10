В Перми собирают куличи для бездомных

11 апреля 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Пермяков просят поделиться пасхальным куличом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермская благотворительная организация, которая помогает людям, оказавшимся на улице «Территория передышки» объявила сбор куличей для людей без дома. Призыв центр помощи оставил на свой странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы объявляем сбор куличей для людей без дома. Угощения мы раздадим людям на остановках гуманитарного автобуса #Еданаколесах и посетителям дневного центра. В жизни есть место праздникам и маленьким радостям, и она не состоит только из проблем и трудностей, — нам кажется очень важным напоминать об этом людям в беде. Поделиться пасхальным куличом — это один из простых способов сделать это», — указано в сообщении. Куличи можно купить или испечь самостоятельно — рады будут всем куличам. Но, как напомнили организаторы акции, куличи должны быть свежими. Принести или отправить доставкой угощения можно в дневной центр на Луначарского, 130 на этой неделе в будние дни кроме четверга с 10:00 до 18:00.

Пермская благотворительная организация, которая помогает людям, оказавшимся на улице «Территория передышки» объявила сбор куличей для людей без дома. Призыв центр помощи оставил на свой странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы объявляем сбор куличей для людей без дома. Угощения мы раздадим людям на остановках гуманитарного автобуса #Еданаколесах и посетителям дневного центра. В жизни есть место праздникам и маленьким радостям, и она не состоит только из проблем и трудностей, — нам кажется очень важным напоминать об этом людям в беде. Поделиться пасхальным куличом — это один из простых способов сделать это», — указано в сообщении. Куличи можно купить или испечь самостоятельно — рады будут всем куличам. Но, как напомнили организаторы акции, куличи должны быть свежими. Принести или отправить доставкой угощения можно в дневной центр на Луначарского, 130 на этой неделе в будние дни кроме четверга с 10:00 до 18:00.