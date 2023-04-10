10 апреля 2023

В Перми собирают куличи для бездомных

© Служба новостей «URA.RU»
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Приготовление куличей. Тюмень, куличи, куличи пасхальные, пасхальные куличи
Пермяков просят поделиться пасхальным куличом Фото:

Пермская благотворительная организация, которая помогает людям, оказавшимся на улице «Территория передышки» объявила сбор куличей для людей без дома. Призыв центр помощи оставил на свой странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы объявляем сбор куличей для людей без дома. Угощения мы раздадим людям на остановках гуманитарного автобуса #Еданаколесах и посетителям дневного центра. В жизни есть место праздникам и маленьким радостям, и она не состоит только из проблем и трудностей, — нам кажется очень важным напоминать об этом людям в беде. Поделиться пасхальным куличом — это один из простых способов сделать это», — указано в сообщении.

Куличи можно купить или испечь самостоятельно — рады будут всем куличам. Но, как напомнили организаторы акции, куличи должны быть свежими. Принести или отправить доставкой угощения можно в дневной центр на Луначарского, 130 на этой неделе в будние дни кроме четверга с 10:00 до 18:00.

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Пермская благотворительная организация, которая помогает людям, оказавшимся на улице «Территория передышки» объявила сбор куличей для людей без дома. Призыв центр помощи оставил на свой странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы объявляем сбор куличей для людей без дома. Угощения мы раздадим людям на остановках гуманитарного автобуса #Еданаколесах и посетителям дневного центра. В жизни есть место праздникам и маленьким радостям, и она не состоит только из проблем и трудностей, — нам кажется очень важным напоминать об этом людям в беде. Поделиться пасхальным куличом — это один из простых способов сделать это», — указано в сообщении. Куличи можно купить или испечь самостоятельно — рады будут всем куличам. Но, как напомнили организаторы акции, куличи должны быть свежими. Принести или отправить доставкой угощения можно в дневной центр на Луначарского, 130 на этой неделе в будние дни кроме четверга с 10:00 до 18:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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