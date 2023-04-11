Под Екатеринбургом ребенок заболел смертельно опасной инфекцией

В Березовском восьмилетний ребенок заболел корью
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Врачи призывают свердловчан вакцинироваться от кори Фото:

В Березовском (Свердловская область) ребенок заболел смертельно опасной корью, его мать была антипрививочницей. Об этом сообщил глава мэр города Евгений Писцов.

«11 апреля поступило экстренное оповещения из 40-й больницы о возникновении случая кори на территории Березовского городского округа. Заболел ребенок восьми лет, непривитый. Ранее матерью был подписан отказ от всех прививок», — сообщил Писцов в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что ребенок изолирован. Врачи собирают данные обо всех, кто контактировал с ребенком, они будут под контролем специалистов до 1 мая. Во дворе дома, где живет заболевший, работает машина экстренной вакцинации.

Ранее в Свердловской области выявляли несколько случаев кори. Врачи призывают вакцинироваться всех, у кого нет иммунитета к заболеванию. Однако перед этим необходимо проконсультироваться со специалистом.

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В Березовском (Свердловская область) ребенок заболел смертельно опасной корью, его мать была антипрививочницей. Об этом сообщил глава мэр города Евгений Писцов. «11 апреля поступило экстренное оповещения из 40-й больницы о возникновении случая кори на территории Березовского городского округа. Заболел ребенок восьми лет, непривитый. Ранее матерью был подписан отказ от всех прививок», — сообщил Писцов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ребенок изолирован. Врачи собирают данные обо всех, кто контактировал с ребенком, они будут под контролем специалистов до 1 мая. Во дворе дома, где живет заболевший, работает машина экстренной вакцинации. Ранее в Свердловской области выявляли несколько случаев кори. Врачи призывают вакцинироваться всех, у кого нет иммунитета к заболеванию. Однако перед этим необходимо проконсультироваться со специалистом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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