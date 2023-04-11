Песков опроверг слухи о новой волне мобилизации

Вторая волна мобилизации в России не обсуждается
новость из сюжетаМобилизация в России
В России речи о второй волне мобилизации не идет, несмотря на совершенствование системы военного учета. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не было обсуждений и нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос о второй волне мобилизации. Информацию передает корреспондент URA.RU.
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