Полковник полиции пополнила «армию силовиков» УГМК

Бывший пресс-секретарь ГУ МВД по УрФО и глава пресс-службы УМВД Тюменской области Светлана Новик устроилась работать в «УГМК Застройщик». Об этом URA.RU сообщил источник. Информацию подтвердил гендиректор компании Евгений Мордовин.
«Светлана Вячеславовна Новик трудится у нас. Она пиар-менеджер», — кратко пояснил Мордовин.
Ранее Новик работала пресс-секретарем ГУ МВД по УрФО, потом возглавляла пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Последним ее местом службы было управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ. Не так давно она ушла на пенсию в звании полковника и устроилась в дочернюю компанию УГМК. До самой Светланы Новик дозвониться не удалось: на момент публикации ее телефон оказался недоступен.
«УГМК славится тем, что собирает у себя силовиков в отставке и на пенсии. Среди медников много генералов, полковников, подполковников и офицеров рангом пониже из разных силовых структур. Оно и понятно: их навыки в борьбе с преступниками как нельзя кстати в охране крупного бизнеса», — прокомментировал ситуацию источник, близкий к медной компании.
Людей в погонах стремятся заполучить в свои ряды и многие другие крупные компании. Например, бывшие силовики трудятся в РМК, логистической компании «Транссибурал», группе «Синара» и строительном холдинге «Атомстройкомплекс».
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