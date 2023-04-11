Полковник полиции пополнила «армию силовиков» УГМК

11 апреля 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

Светлана Новик долгое время трудилась в органах полиции Фото: Николай Бастриков © URA.RU Бывший пресс-секретарь ГУ МВД по УрФО и глава пресс-службы УМВД Тюменской области Светлана Новик устроилась работать в «УГМК Застройщик». Об этом URA.RU сообщил источник. Информацию подтвердил гендиректор компании Евгений Мордовин. «Светлана Вячеславовна Новик трудится у нас. Она пиар-менеджер», — кратко пояснил Мордовин. Ранее Новик работала пресс-секретарем ГУ МВД по УрФО, потом возглавляла пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Последним ее местом службы было управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ. Не так давно она ушла на пенсию в звании полковника и устроилась в дочернюю компанию УГМК. До самой Светланы Новик дозвониться не удалось: на момент публикации ее телефон оказался недоступен. «УГМК славится тем, что собирает у себя силовиков в отставке и на пенсии. Среди медников много генералов, полковников, подполковников и офицеров рангом пониже из разных силовых структур. Оно и понятно: их навыки в борьбе с преступниками как нельзя кстати в охране крупного бизнеса», — прокомментировал ситуацию источник, близкий к медной компании. Людей в погонах стремятся заполучить в свои ряды и многие другие крупные компании. Например, бывшие силовики трудятся в РМК, логистической компании «Транссибурал», группе «Синара» и строительном холдинге «Атомстройкомплекс». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший пресс-секретарь ГУ МВД по УрФО и глава пресс-службы УМВД Тюменской области Светлана Новик устроилась работать в «УГМК Застройщик». Об этом URA.RU сообщил источник. Информацию подтвердил гендиректор компании Евгений Мордовин. «Светлана Вячеславовна Новик трудится у нас. Она пиар-менеджер», — кратко пояснил Мордовин. Ранее Новик работала пресс-секретарем ГУ МВД по УрФО, потом возглавляла пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Последним ее местом службы было управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ. Не так давно она ушла на пенсию в звании полковника и устроилась в дочернюю компанию УГМК. До самой Светланы Новик дозвониться не удалось: на момент публикации ее телефон оказался недоступен. «УГМК славится тем, что собирает у себя силовиков в отставке и на пенсии. Среди медников много генералов, полковников, подполковников и офицеров рангом пониже из разных силовых структур. Оно и понятно: их навыки в борьбе с преступниками как нельзя кстати в охране крупного бизнеса», — прокомментировал ситуацию источник, близкий к медной компании. Людей в погонах стремятся заполучить в свои ряды и многие другие крупные компании. Например, бывшие силовики трудятся в РМК, логистической компании «Транссибурал», группе «Синара» и строительном холдинге «Атомстройкомплекс».