Австрийскую фирму обязали вернуть заводу-банкроту в Златоусте девять миллионов евро

Заводу-банкроту предписали вернуть девять миллионов евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компанию Smart Stahl GmbH из Австрии обязали вернуть обанкроченному АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ, Челябинская область) 9,1 миллиона евро. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, таким образом суд применил последствия недействительности сделки.

«Заявление конкурсного управляющего Белякова Дениса Евгеньевича удовлетворить. Признать недействительными сделками платежи, осуществленные в рамках исполнения контракта от 29 ноября 2018 года», — отмечается в определении Арбитражного суда по Челябинской области.

Всего ЗЭМЗ с ноября 2018-го по февраль 2019 года успел осуществить 15 платежей. Транши были на разные суммы: от 180 до 985 тысяч евро. Одновременно компания из Австрии подала в суд объединенное требование кредитора. Сумма претензий составила 82,9 млн рублей. В пересчете по текущему курсу по 89,17 рубля за евро сумма сопоставима с 9,1 млн евро. В требованиях Smart Stahl GmbH к ЗЭМЗ судом было отказано. Решение может быть обжаловано.

В процессе находится несколько ходатайств о переуступке прав требования долга к электрометаллургическому заводу. Владельцем пассивов предприятия в виде его задолженности на 3,3 млрд рублей стал в апреле Павел Кротов, которого в компании называют контролирующим акционером действующего ООО «ЗМЗ».

Иск о банкротстве АО «ЗЭМЗ» был подан в суд в 2019 году. Инициировало процедуру ООО «Линга ДТ». О введении наблюдения на предприятии было объявлено в июне 2019 года, после чего в ноябре того же года запустили процесс перевода сотрудников на новое предприятие с тем же расположением. Конкурсное производство действует с декабря 2021 года.