Трассу в Свердловской области затянуло дымом от лесных пожаров

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Стелла Курган. Курган, пожар, задымление, огонь, лесной пожар, смог
Спасатели тушат пожар у трассы Фото:

Трассу Р-351 в районе Верхнего Дуброво (Свердловская область) заволокло дымом из-за лесного пожара. Об этом URA.RU сообщили в диспетчерской службе «Уралуправтодора».

«Вблизи федеральной трассы зафиксированы несколько термоточек. Дует южный ветер, и дым идет на федеральную трассу. Ограничений движения пока что нет», — сообщили в диспетчерской службе.

Там отметили, что водителей, подъезжающих к месту задымления, предупреждают об инциденте. Спасатели работают на месте и тушат пожар. Информации о пострадавших не поступало.

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Трассу Р-351 в районе Верхнего Дуброво (Свердловская область) заволокло дымом из-за лесного пожара. Об этом URA.RU сообщили в диспетчерской службе «Уралуправтодора». «Вблизи федеральной трассы зафиксированы несколько термоточек. Дует южный ветер, и дым идет на федеральную трассу. Ограничений движения пока что нет», — сообщили в диспетчерской службе. Там отметили, что водителей, подъезжающих к месту задымления, предупреждают об инциденте. Спасатели работают на месте и тушат пожар. Информации о пострадавших не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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