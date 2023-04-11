Трассу в Свердловской области затянуло дымом от лесных пожаров

Спасатели тушат пожар у трассы
Трассу Р-351 в районе Верхнего Дуброво (Свердловская область) заволокло дымом из-за лесного пожара. Об этом URA.RU сообщили в диспетчерской службе «Уралуправтодора».
«Вблизи федеральной трассы зафиксированы несколько термоточек. Дует южный ветер, и дым идет на федеральную трассу. Ограничений движения пока что нет», — сообщили в диспетчерской службе.
Там отметили, что водителей, подъезжающих к месту задымления, предупреждают об инциденте. Спасатели работают на месте и тушат пожар. Информации о пострадавших не поступало.
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