Трассу в Свердловской области затянуло дымом от лесных пожаров

Спасатели тушат пожар у трассы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трассу Р-351 в районе Верхнего Дуброво (Свердловская область) заволокло дымом из-за лесного пожара. Об этом URA.RU сообщили в диспетчерской службе «Уралуправтодора».

«Вблизи федеральной трассы зафиксированы несколько термоточек. Дует южный ветер, и дым идет на федеральную трассу. Ограничений движения пока что нет», — сообщили в диспетчерской службе.

Там отметили, что водителей, подъезжающих к месту задымления, предупреждают об инциденте. Спасатели работают на месте и тушат пожар. Информации о пострадавших не поступало.